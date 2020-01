Les ralentisseurs sont nocifs pour l’environnement et la santé

Chacun de nous dans sa vie s’est retrouvé à faire pression frein de votre voiture en vue d’une bosse artificielle placez-les spécialement pour réduire la vitesse trafic, sans aucun doute utile, ces dernières années ont contribué à réduire le taux d’accidents de la route en raison de la vitesse.

Apparemment, cependant, il y a un autre côté de la médaille à considérer, en fait une étude récente a mis en évidence certains répercussions que ces bosses peuvent avoir et avoir sur l’environnement et santé.

Les bosses de route sont une lame à double tranchant

Des scientifiques du King College de Londres a mené une étude analysant les effets de poudres produit par plaquettes de frein opéré juste à côté d’une bosse, et le résultat est stupéfait.

La poussière résultant de l’usure des plaquettes de frein une fois inhalée est capable de pénétrer circulation sanguine et interagir avec certains cellules immunitaires, précisément je macrophages, réduisant sa capacité à phagocytose bactérienne, indispensable à la défense de l’organisme, cela conduit évidemment à un affaiblissement général de l’organisme et de son poumons surtout.

Un inconvénient indirect est vrai, mais exacerbé précisément par la présence des bosses, selon le chercheur Liza Selleyc’est juste que aérosol apporter à la sensation classique définie comme Londres gorge, un état constant de toux intermittente et de colmatage voies aériennes supérieures sans cause précise mais qui, dans certaines circonstances, peuvent augmenter le risque de survenue d’infections plus graves pneumonie et bronchite.

Il y a un débat assez particulier à dire, puisque la réduction des accidents de la route a pour prix tout ce qui précède, mais de quel côté devrait-elle tendre à l’aiguille de la balance ? La réponse n’est pas simple, il suffit d’attendre d’autres études.