Les RAT pourraient enregistrer des échanges de crypto-monnaie et des portefeuilles virtuels

Grâce à des consultations récentes dans l’une des entreprises de cybersécurité les plus fiables, les RAT ont pu enregistrer des échanges de crypto-monnaie. Et les portefeuilles numériques grâce à l’utilisation de chevaux de Troie bancaires.

Dans ce même rapport, la tendance croissante des attaques de ces vecteurs est mise en évidence. Ils sont mobilisés directement depuis les plates-formes de bureau vers les services bancaires mobiles, avec des portefeuilles de crypto-monnaie et des comptes d’échanges possibles. Tout cela comme la prochaine destination la plus probable.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces échanges, vous devez savoir que la bourse Binance indique que l’activité de crypto-monnaie reste rentable.

C’est grâce à l’utilisation de chevaux de Troie d’accès à distance ou RAT. Où les pirates peuvent échapper à toute l’infrastructure de sécurité des smartphones. Ce qui a permis aux cybercriminels d’opérer des transactions à partir de mobiles infectés.

L’utilisation de chevaux de Troie pour enregistrer les échanges de crypto-monnaie en temps réel

Les pirates utilisent des chevaux de Troie bancaires tels que Hydra et Gustuff, des programmes qui attaquent ces échanges de crypto-monnaie et les portefeuilles numériques. Tout cela grâce à l’utilisation des capacités de screencast Hydra. Les pirates utilisent ces moyens pour surveiller les activités en temps réel sur les appareils mobiles infectés à partir d’un ordinateur distant.

Hydra est également en mesure de permettre à ces pirates de jouer sur le périphérique infecté. Fournir l’accès aux informations financières qui ont été stockées. Beaucoup ont fait des utilisations malhonnêtes d’Hydra pour pirater les portefeuilles de crypto-monnaie sur des plateformes telles que Binance, Bitfinex et Coinbase.

Avec des chevaux de Troie comme Gustuff, les pirates auront accès aux vecteurs d’attaque d’attaque du keylogger et du navigateur. Ce qui permet à ces utilisateurs malhonnêtes de tromper partout. Amener leurs victimes à saisir leurs données financières sur de faux sites Web.

Sites Web très similaires aux vraies plateformes bancaires ou aux échanges de crypto-monnaie.

L’objectif principal du cheval de Troie Gustuff s’est étendu aujourd’hui pour insérer des portefeuilles numériques tels que Electrum, Blockchain.com et Xapo.

De plus, il existe d’autres chevaux de Troie bancaires qui ciblent actuellement les portefeuilles numériques et les échanges de crypto-monnaie. Ce qui inclut Anubis, Cerberus et l’outil de piratage SMS Ginp.

La lutte contre les vols de crypto-monnaie est nécessaire

La manifestation de vecteurs d’attaque encore plus sophistiqués, vise les échanges de crypto-monnaie et les portefeuilles. Cela représente certainement de sérieux maux de tête pour toutes les parties impliquées dans l’industrie.

Ces dernières années, les services de change ont été obligés de renouveler leurs systèmes de sécurité. Ceci afin que les activités des pirates en ligne soient frustrées.

Malgré cela, avec l’utilisation de ces chevaux de Troie bancaires, la sécurité repose sur les épaules de ceux qui fabriquent des smartphones en raison du manque de développement d’appareils plus sûrs. De nombreuses entreprises ont déjà entamé leurs plans pour inclure des capacités de stockage de différents types d’informations de chiffrement inviolables.

Pour les modèles mobiles dotés de portefeuilles numériques intégrés, des systèmes de sécurité leur sont nécessaires. Qu’ils sont beaucoup plus avancés afin d’éviter les délits de ces pirates qui réutilisent des chevaux de Troie bancaires. Ce que nous devons vous dire sont mortels.

Ces vecteurs d’attaque rejoindraient également la liste croissante des menaces contre les crypto-monnaies. Ils couvrent des programmes de clipper malveillants aux scripts d’exploration de données malveillants. Tous entièrement consacrés au vol de précieux fonds de crypto-monnaie.