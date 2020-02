Les réalisateurs diplômés de Marvel et Star Wars font de leur mieux

Le logo de production de Fox Searchlight est apparu devant Jojo Rabbit avec un fort sentiment d’ironie. Jusqu’où le studio a-t-il dû chercher pour découvrir Taika Waititi, le réalisateur nominé aux Oscars de Thor: Ragnarok? S’il s’agissait d’un film d’art et d’essai, c’est le genre qui co-met en vedette Scarlett Johansson et rapporte 64,6 millions de dollars. Pourtant, il avait les caractéristiques du cinéma indépendant: une perspective inhabituelle et un message inconfortable.

Quelques semaines auparavant, le public s’est présenté pour Rian Johnson’s Knives Out – une mise à jour tout aussi peu commerciale de Miss Marple qui était dirigée par le réalisateur de la précédente Star Wars et de l’actuel James Bond. À la fin de sa course, il avait rapporté plus de 300 millions de dollars.

C’est la nouvelle norme dans un monde où les films de franchise sont devenus une école de finition pour les cinéastes ésotériques. Avec Marvel et Star Wars dans le rétroviseur, Waititi et Johnson ont tous deux pu revenir à leurs impulsions idiosyncratiques et, surtout, amener les acteurs et les foules de Disney avec eux.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Il n’y a pas si longtemps, les plus grandes franchises de cinéma au monde étaient inextricablement liées à leurs réalisateurs auteurs, pour le meilleur ou pour le pire. Seul Peter Jackson a eu l’expérience d’intervenir lorsque Guillermo Del Toro s’est retiré du Hobbit, conduisant à une trilogie précipitée que Jackson a dirigée par le siège de son pantalon, le résultat final racontant cette histoire. Quelques années plus tôt, lors de la création de The Phantom Menace, Star Wars était George Lucas, et donc personne n’a empêché les préquelles de glisser d’une falaise alors que le réalisateur suivait son instinct.

Les studios ont appris depuis, adoptant quelque chose de plus proche du modèle Bond, où la direction d’une série est dirigée par ses producteurs. Kevin Feige a décrit Marvel Studios comme un «bac à sable partagé» dans lequel les réalisateurs entrent, plutôt que comme un environnement où ils peuvent s’attendre à un contrôle créatif total.

Cela peut ne pas sembler être une proposition particulièrement attrayante, mais en réalité, cela a attiré un certain nombre de réalisateurs célèbres pour leur autonomie et leur voix distinctive. C’est Joss Whedon qui a persuadé Shane Black de lâcher prise et de faire confiance à la machine; pour permettre à Feige et à ses amis de s’occuper des parties mobiles d’Iron Man 3 afin qu’il puisse se concentrer sur l’histoire en son centre.

“Quand je partais pour rentrer chez moi, Kevin Feige restait jusqu’à minuit à travailler pour obtenir les détails exacts de ces bandes dessinées”, a déclaré Black à Screenrant.

Une partie de l’appel doit être la connaissance que la machine peut continuer par la suite. Une franchise n’est plus un engagement d’une décennie qui gardera un réalisateur épinglé quand il aura envie de partir et de faire autre chose.

C’est un système au profit de Disney et Marvel, qui arrivent à absorber la crédibilité et l’expertise de réalisateurs acclamés. Et il s’est avéré être un formidable tremplin pour les cinéastes qui sortent de l’autre côté.

Jojo Rabbit et Knives Out sont des projets pour animaux de compagnie que leurs réalisateurs n’ont pas pu réaliser. Waititi a choisi pour la première fois le roman de Christine Leunens, Caging Skies, l’histoire d’un converti de la jeunesse hitlérienne qui découvre une fille juive cachée chez lui, en 2011. Son script a fait la Liste noire des meilleurs scénarios non produits d’Hollywood un an plus tard. Mais les studios voulaient une grande star pour jouer Hitler, et peut-être étant donné la réputation du personnage, Waititi ne pouvait pas en obtenir une. Au lieu de cela, il est retourné en Nouvelle-Zélande pour faire ce que nous faisons dans l’ombre.

Ce n’est que lors de la post-production de Thor: Ragnarok que Fox Searchlight a proposé de financer Jojo Rabbit, avec Waititi lui-même comme Fuhrer. Un film conçu avec un petit budget comme étude de personnage a pu élargir sa portée, et le monde a été traité avec Sam Rockwell dans une cape et un eye-liner, tirant une mitrailleuse au ralenti.

(Crédit image: Lionsgate)

Knives Out fait encore plus de bruit depuis que Rian Johnson a fait sa percée dans le film noir avec Brick en 2005. Il est difficile d’imaginer que Daniel Craig, Jamie Lee Curtis et Chris Evans se seraient inscrits à l’époque. Mais dans le sillage du box-office de 1,3 milliard de dollars de The Last Jedi, le studio Baby Driver MRC était heureux de se départir d’un maigre 40 millions de dollars. Le plan était de faire le tour du script au Festival du film de Toronto, mais le film a été vendu avant que Johnson n’y arrive.

Ne vous y trompez pas, ces films sont d’étranges histoires à succès. Ils traitent d’idées difficiles. Faire preuve d’empathie envers Jojo implique d’accepter que tous les nazis n’étaient pas mauvais – que, nés à un autre moment ou dans un autre endroit, chacun de nous pourrait se révéler aussi malléable. Knives Out suggère que, sous pression, l’élite libérale riche des États-Unis se rangera du côté de ceux qui partagent sa tranche d’imposition plutôt que ses idéaux. Ce sont des vérités dures et laides livrées dans des capsules sucrées, pas des plats de pop-corn évidents.

C’est peut-être pour cela qu’ils ont retenu l’attention de l’Académie; Jojo Rabbit est nominé pour le meilleur film et Knives Out pour le meilleur scénario original, les catégories Marvel et Star Wars ont rarement dérangé. Leur nombre au box-office, cependant, est dû au public que ces réalisateurs ont hérité des grands films de franchise.

On craint généralement que Disney homogénéise le cinéma grand public; que chaque été pour la prochaine décennie est réservé à une suite Avengers, Star Wars ou Frozen. C’est peut-être vrai, mais ce que nous voyons est un phénomène presque opposé qui se produit en parallèle – la machine produisant des blockbusters bizarres comme sous-produit. Les anciens directeurs de franchise poursuivent leurs projets de rêve, laissant le cinéma à gros budget un endroit plus varié et passionnant, malgré la domination de Disney.

L’ironie finale, bien sûr, est que Knives Out a connu un tel succès qu’il se transforme désormais en franchise pour Lionsgate. Rian Johnson travaille déjà sur une suite. Accordez-lui encore dix ans et nous gémirons tous sur les entrées infinies dans l’univers cinématographique de Benoit Blanc.