Les réalisations sont maintenant sur Google Stadia

Google Stadia est maintenant disponible depuis un mois et nous commençons à voir le nombre de fonctionnalités qu'il prend en charge augmenter. Dans la foulée du lancement très attendu de Screen Connect avec Ghost Recon: Breakpoint, un système de réalisations a maintenant été confirmé.

Pour le moment, les réalisations et leurs notifications ne sont prises en charge que sur les navigateurs Chrome et Chromecast, mais Google a déclaré dans une mise à jour communautaire qu'il prévoyait de déployer la fonctionnalité pour les utilisateurs d'applications mobiles en 2020.

Désormais, les joueurs recevront des notifications lorsqu'ils sécuriseront un exploit dans les jeux qui les prennent en charge (bien que pour le moment ces notifications ne puissent pas être désactivées, ce qui n'est pas si bien pour ceux qui enregistrent des vidéos) et ils peuvent afficher leur propre liste réalisations et celles de leurs amis sur le web.

🔔 Notre système de réussite est ici et vous recevrez désormais des notifications lorsque vous jouez sur un ordinateur de bureau, un ordinateur portable et un téléviseur. Vous pouvez afficher votre liste complète des succès sur le Web, y compris tous ceux que vous avez gagnés depuis que vous avez commencé à jouer à Stadia. pic.twitter.com/VX7cGg9K9k20 décembre 2019

Il y a plus à venir

Heureusement, si vous utilisez Google Stadia depuis un certain temps, vous ne verrez pas une liste complètement vide lorsqu'ils vous permettront de vérifier vos réalisations; Google et Stadia ont suivi la progression du jeu afin que les succès que vous avez déjà accomplis apparaissent sans que vous ayez à les recommencer.

C'est un système assez rudimentaire pour le moment, mais en plus d'utiliser sa page Community Round-Up pour confirmer que le support des applications mobiles arrivera en 2020, Google a également déclaré qu'il avait "plus en réserve" pour les réalisations de l'année à venir.

Pour l'instant, il n'y a pas de détails sur ce que ce «plus» sera, mais il y a de fortes chances qu'il y ait des mesures pour rendre le système un peu plus profond et peut-être encore plus individuel à Google Stadia. Nous imaginons que Google élaborera lorsque 2020 arrivera.