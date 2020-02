Les recommandations Steam amélioreront là où vous en avez le plus besoin

Le Recommandations Steam Ils ne sont pas nouveaux et si vous êtes un utilisateur du service, vous le savez déjà: lorsque vous accédez à la page ou à l’application et parcourez les actualités ou les jeux qui vous intéressent, il y a une petite section dans laquelle vous recommandez des titres qui pourraient vous plaire selon la dernière chose que vous avez jouée ou vos genres préférés. Cependant, c’est un problème mineur, car nous visons tous ou visons les terrains sur lesquels nous voulons mettre le gant.

Le “problème” avec les recommandations de Steam, ou plutôt le manque qu’elles présentent, c’est qu’elles oublient un fait qui est à la fois une bénédiction et une malédiction: l’immense bibliothèque de jeux que nous pétrissons en fonction des offres et des promotions qui démangent difficile à ignorer, mais auquel on ne finit pas de donner du jeu justement par manque de temps. Laissez-vous lever la main pour avoir joué à tous les jeux que vous avez sur Steam. Ça.

Ceux d’entre nous qui ont grandi à l’apogée de la popularisation des jeux vidéo se souviennent de ce à quoi s’attendre pour ce lancement, peut-être l’un des rares que nous allions acheter tout au long de l’année et que nous allions polir oui ou oui, entraînant du génie ou des ordures, car La portée de notre économie n’était plus. C’est quelque chose de similaire à ce qui est arrivé aux mélomanes: on pourrait acheter des disques équitables, et le reste autant enregistré.

Aujourd’hui, la même chose se produit avec des services comme Spotify ou Netflix: il y en a tellement que parfois vous ne savez même pas par où commencer. Et il en va de même pour Steam, même si vous n’avez pas un catalogue illimité à votre disposition, mais ce que vous avez acheté, car au fil du temps, le temps cumulé important et de loisirs reste limité.

Comme ça Les recommandations de Steam évoluent pour vous recommander non seulement ce que vous voudrez peut-être acheter, mais ce que vous avez déjà acheté, mais que vous n’avez pas encore joué. Cela s’explique par Valve:

Problème: dans votre bibliothèque Steam, vous avez beaucoup de jeux inédits et il vous est difficile de décider lequel jouer ensuite.

Solution: Notre système d’apprentissage automatique vous aide à choisir en suggérant les jeux que vous pensez aimer davantage parmi ceux que vous avez déjà.

Pour le moment, c’est une fonctionnalité qu’ils ont l’intention de mettre en œuvre, elle n’est donc pas encore disponible. Vous pouvez jeter un œil à l’expérience Play Next, une fois connecté au service. Si vous avez peu de jeux dans votre bibliothèque, vous pouvez trouver cela inutile, mais si vous avez accumulé des jeux au fil des ans, les recommandations de Steam peuvent vous aider à choisir quoi jouer ensuite.