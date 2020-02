Les reconditionnements Fire TV Stick 4K sont de retour en stock sur Amazon pour 45 $ – .

Si vous êtes l’un des rares élus qui a la chance d’être éligible à la vente secrète d’Amazon sur le Fire TV Stick 4K, vous pouvez en obtenir un tout nouveau pour seulement 24,99 $ avec le code de coupon 4KFIRETV. Voici la page des conditions générales de l’accord sur Amazon, mais cela n’explique pas vraiment grand-chose – essayez-le, et si cela fonctionne, vous avez de la chance. Si cela ne fonctionne pas, il existe un autre accord sur Amazon en ce moment qui vous permettra au moins d’économiser un peu d’argent sur le dongle de streaming le plus populaire d’Amazon.

Le Fire TV Stick 4K n’a pas vraiment de pièces mobiles, donc acheter une unité rénovée pour économiser de l’argent au lieu d’une nouvelle est une évidence. Le problème est que les reconditionnements sont rarement en stock sur Amazon. C’est pourquoi vous devriez absolument vous dépêcher et profiter de l’occasion d’aujourd’hui pour attraper un Fire TV Stick 4K reconditionné certifié avec Alexa Voice Remote pour 44,99 $. Ils sont garantis et garantis, il n’y a donc aucune raison de payer le prix fort pour un nouveau. Ceux-ci se vendront certainement rapidement, alors dépêchez-vous ou vous manquerez.

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Un Fire TV Stick 4K remis à neuf certifié est remis à neuf, testé et certifié pour ressembler et fonctionner comme neuf.

Le support multimédia de streaming 4K le plus puissant avec une nouvelle conception d’antenne Wi-Fi optimisée pour le streaming Ultra HD 4K.

Lancez et contrôlez du contenu avec Alexa Voice Remote. Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, STARZ, SHOWTIME ou CBS All Access, ainsi que le streaming gratuit avec Pluto TV, IMDb TV et autres.

Profitez d’une image brillante avec accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +. Découvrez un son immersif avec Dolby Atmos sur certains titres Prime Video.

Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés. Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access et autres.

Les appareils Fire TV Stick ont ​​plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre bâton multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa, ainsi que des millions de sites Web comme Facebook et Reddit.

Alexa sur Fire TV offre l’expérience vocale la plus complète de tous les lecteurs multimédias en streaming: affichez les flux de caméras en direct, vérifiez la météo, baissez les lumières et diffusez de la musique.

Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et d’épisodes télévisés, ainsi qu’à l’écoute sans publicité de millions de chansons avec Prime Music.

