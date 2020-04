Les références du Galaxy Note 20+ de Samsung viennent de fuir en ligne – .

Les scores de référence pour le Galaxy Note 20+ de nouvelle génération de Samsung ont été divulgués en ligne.

Le prochain phablet de Samsung va probablement battre tous les autres combinés Android en termes de performances, bien qu’il ait des spécifications similaires au Galaxy S20 récemment publié.

Cependant, l’appareil pourrait ne pas être à la hauteur de ce qu’Apple offrira avec l’A14 prêt à alimenter son prochain iPhone 12. Il n’est pas encore clair, cependant, si l’iPhone 12 sortira en 2020.

Même si nous sommes à peine un mois avant que Samsung ne présente sa gamme de smartphones Galaxy S20 de nouvelle génération, nous commençons déjà à voir beaucoup de rumeurs pour que le Galaxy Note 20+ commence à faire son chemin. Bien sûr, cela ne devrait pas être aussi surprenant étant donné que Samsung, contrairement à Apple, n’a jamais vraiment semblé se soucier des fuites de produits. Si quoi que ce soit, la société semble les embrasser et il n’est pas rare que nous connaissions chaque détail d’un nouveau produit Samsung quelques semaines avant que la société ne le dévoile officiellement.

Il y a quelques semaines à peine, par exemple, le bruit a couru que le Galaxy Note 20+ de Samsung profiterait du stockage flash de nouvelle génération avec des vitesses de lecture et d’écriture plus rapides. En bref, le Note 20+ offrira quelques améliorations de performances par rapport au Galaxy S20. Soit dit en passant, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles tous les modèles Note 20 d’entrée de gamme seront livrés avec 128 Go de stockage.

Plus récemment, les scores de référence de Geekbench pour un appareil supposé être le Galaxy Note 20+ sont apparus en ligne et indiquent que l’appareil possède le même processeur Qualcomm Snapdragon 865 que le Galaxy S20. À ce stade, il n’est pas clair si la version d’expédition du Note 20+ disposera de 8 ou 12 Go de RAM.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les scores de référence montrent un 985 pour les performances monocœur et un score multicœur de 3220. C’est plus que respectable, et comme point de référence, le Galaxy S20 Ultra avait un score monocœur de 910 et un score multicœur de 3240.

Notamment, les scores ci-dessus dépasseront la plupart des autres casques Android, mais peuvent toujours pâlir par rapport aux scores de référence pour le processeur A14 encore inédit d’Apple qui alimentera le prochain iPhone 12. Supposons que Geekbench 5 scores pour la prochaine génération de puce d’Apple à 1658 et 4612 pour les scores monocœur et multicœur, respectivement.

Bien qu’il reste à voir si les scores ci-dessus s’affichent une fois l’iPhone 12 sorti, il est prévu que l’A14 verra l’iPhone offrir d’énormes gains de performances grâce au processus 5 nm de TSMC. Soit dit en passant, avec les plans de l’iPhone 12 d’Apple toujours en suspens, un récent rapport affirme que le plan de TSMC de produire en masse la puce A14 avec un processus de 5 nm est toujours dans les délais. Rappelons qu’il y a eu des rumeurs selon lesquelles la date de sortie de l’iPhone 12 pourrait être repoussée à novembre en raison du coronavirus.

