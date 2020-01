Les refroidisseurs Wraith d’AMD pour les processeurs Ryzen n’ont pas été mis à niveau – il y a des contrefaçons

Le refroidisseur Wraith Prism d’AMD, qui est livré avec certains de ses derniers processeurs Ryzen de 3e génération (et le Ryzen 7 2700X), souffre d’un problème surprenant: les contrefaçons de la solution de refroidissement flottent.

Au départ, on pensait que le refroidisseur de stock RVB respecté avait été mis à niveau par AMD, et n’a pas encore été annoncé, lorsque des photos d’un modèle très similaire au Wraith Prism ont émergé à XFastest – sauf que celui-ci avait six caloducs, plutôt que les quatre que le modèle standard a.

Cependant, AMD s’est rapidement tourné vers Twitter pour clarifier que ces solutions de refroidissement avec six caloducs sont des contrefaçons illégitimes conçues pour ressembler au prisme Wraith, et qu’elles (évidemment) n’ont pas été testées et validées par AMD.

En savoir plus sur les solutions de refroidissement AMD Wraith et vérifier votre solution ici: https://t.co/Ph60U2LFcw pic.twitter.com/EvMaxCjtxk24 janvier 2020

Tromperie thermique

Donc, au lieu de spéculer sur la qualité de ce refroidisseur à six tuyaux, la spéculation concerne maintenant ce qui se passe ici. Et en effet, si ce refroidisseur est fourni avec un processeur AMD, pourrait-il y avoir quelque chose de mal avec la puce elle-même?

De toute évidence, quelque chose de louche se produit, et cela ouvre la perspective d’une opération d’achat de puces OEM, et de les jumeler avec le faux refroidisseur, pour vendre au prix de détail complet (ou peut-être même de fausses puces – ce que nous avons vu par le passé avec Ryzen – avec le faux refroidisseur).

Bien que si c’est l’idée, pourquoi le refroidisseur serait légèrement différent avec les caloducs supplémentaires, eh bien, c’est à deviner (en termes de ne pas rehausser le profil de cette contrefaçon).

Quoi qu’il en soit, vous devez évidemment faire attention à ce nouveau produit contrefait. Bien qu’il puisse être tentant de penser qu’avec les deux caloducs supplémentaires, cela pourrait être une meilleure solution de refroidissement que le Wraith Prism produit par AMD, s’il a été fabriqué comme imitation tierce, il y a toutes les chances qu’il puisse y avoir toutes sortes de manières des choses qui ne vont pas en ce qui concerne les entrailles. Même si extérieurement, cela ressemble à une bonne copie de l’original.

Via PC Gamer