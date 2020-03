Les réfugiés reçoivent une formation gratuite pour les carrières technologiques dans le cadre d’un programme pilote lancé par Coding Dojo et ses partenaires – .

La première cohorte d’étudiants participant à un programme pilote pour fournir une formation technique aux réfugiés récents et à leur pays d’origine, de gauche à droite: Valery Shema, Rwanda; Denys Glukhovskyi, Ukraine; Binta Diallo, Guinée; Samson Alemayehu, Éthiopie; et Lutteur Ngengwa, République démocratique du Congo. (Codage Dojo Photo / Luke Lappala)

Parmi le flot de gros titres sur les politiques décourageant l’immigration aux États-Unis, un programme lancé dans la grande région de Seattle vise à donner un coup de main aux réfugiés.

Le camp d’entraînement de génie basé à Bellevue, Washington, Coding Dojo a lancé un programme pilote pour former des réfugiés à des carrières technologiques. Une première cohorte de cinq étudiants reçoit des bourses couvrant le prix de près de 15000 $ pour la formation de 14 semaines, et l’entreprise s’est associée au Jewish Family Service et au Community Credit Lab pour fournir des allocations et d’autres soutiens aux étudiants.

Certains des étudiants ont travaillé dans la technologie et d’autres postes qualifiés dans leur pays d’origine, mais n’ont pas réussi à convertir cette expérience en emplois aux États-Unis.

Le PDG de Coding Dojo, Richard Wang.

«Nous avons tout un tas de personnes sous-employées dans ce pays», a déclaré Richard Wang, cofondateur et PDG de Coding Dojo. Cela comprend les immigrants et les réfugiés. «C’est un excellent programme où nous pouvons faire la différence.»

Les étudiants reçoivent une formation en programmation Web, y compris HTML et CSS, ainsi qu’une formation en Python, MEAN et C # /. NET. Ils bénéficieront également d’un soutien pour la création de CV et la pratique d’entretiens d’embauche dans le secteur numérique.

Valery Shema est un étudiant de 30 ans du programme qui pratiquait le droit dans son Rwanda natal. Après avoir immigré aux États-Unis en décembre 2017, il a envisagé de poursuivre sur le terrain, mais a constaté qu’il n’y avait pas de chemin clair pour le faire.

«J’ai évalué mes options et j’ai senti que la technologie était une bonne voie à suivre», a-t-il déclaré. «Le monde évolue vers la technologie et je veux en faire partie.»

Shema a travaillé pendant un certain temps en tant que réceptionniste, puis a pris connaissance du programme d’éducation des services aux familles juives, qui fournit un soutien aux personnes vulnérables et aux réfugiés indépendamment de leur religion, race ou origine ethnique.

Une caractéristique importante de la formation est l’allocation qui couvre certains frais de subsistance et de nourriture. Les étudiants reçoivent de 3 000 à 4 000 $ par mois selon leurs besoins. Compte tenu de l’intensité du programme – entre l’enseignement et les cours hors classe – il aurait été trop difficile de gérer un travail au sommet du bootcamp, ont déclaré les participants.

Les étudiants ont commencé à suivre des cours à la mi-février à l’emplacement de Bellevue de Coding Dojo.

“Je suis très excité”, a déclaré Denys Glukhovskyi, 29 ans, qui a immigré d’Ukraine. “Je suis certain à 100% que j’en bénéficierai. Le matériel est fondamental. “

Glukhovskyi avait un oncle vivant dans la région de Seattle lorsqu’il est arrivé avec sa famille en octobre 2018. Alors qu’il travaillait en tant que développeur de contenu en Ukraine, il n’a pas pu trouver un emploi comparable aux États-Unis et a pris un emploi évaluant l’état des véhicules pour le vendeur de voitures d’occasion CarMax.

Wang est impatient d’étendre le programme d’aide aux réfugiés à l’ensemble des 10 sites de Coding Dojo à l’échelle nationale. Son objectif est de diriger 12 cohortes de cinq étudiants chaque année, totalisant 600 stagiaires. L’entreprise d’enseignement devra recruter d’autres organisations disposées à fournir des allocations de subsistance et d’autres formes de soutien aux étudiants.

Binta Diallo travaille avec Bryanna Savelesky, instructrice principale de Coding Dojo. (Codage Dojo Photo / Luke Lappala)

Les services aux familles juives sont ravis de ce partenariat. «Le programme est conforme à notre objectif d’aider les réfugiés à gagner en autonomie lorsqu’ils s’installent dans ce pays», a déclaré le rabbin Will Berkovitz, PDG de l’association.

En plus des allocations financées par les services aux familles juives, le Community Credit Lab offre des prêts à taux d’intérêt de 0% aux étudiants pour les aider à couvrir leurs frais de subsistance supplémentaires et les aider à obtenir du crédit. Les services aux familles juives aident également les étudiants à se connecter avec des mentors.

Coding Dojo a tenté de lancer un programme de bootcamp pour les réfugiés en 2016, mais lorsque l’administration Trump a pris ses fonctions l’année suivante, son financement a été réduit. L’organisation a réalisé qu’elle devait être autonome dans le financement de l’effort.

Wang est lui-même un immigrant venu des États-Unis en provenance de Chine à l’âge de 13 ans.

«Mes parents voulaient que je reçoive une meilleure éducation, une vie meilleure», a-t-il dit. «Tout était question d’éducation.»

Avec une automatisation accrue et la perte d’emplois qui en résulte, la formation aux carrières technologiques devient encore plus importante, a déclaré Wang, qui est un chef de file en technologie de pointe au Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship. Les personnes ayant une formation de niveau intermédiaire glissent vers des emplois peu qualifiés, a-t-il dit, au lieu de passer à des carrières hautement qualifiées.

“C’est vraiment un gros problème”, a déclaré Wang. “Nous devons faire quelque chose maintenant ou nous allons faire face à un problème d’inégalité des revenus qui est encore pire.”

