Les règles de l’App Store empêchent les services de streaming de jeux d’atteindre les utilisateurs d’iPhone et d’iPad

Comme souligné dans un nouveau rapport de Bloomberg, les règles actuelles d’Apple empêchent les fabricants de services de streaming de jeux d’obtenir une application sur l’App Store. Les règles interdisent à une application d’agir comme un référentiel de jeux pouvant contenir du contenu provenant d’autres éditeurs.

Cela signifie que les services en plein essor comme GeForce Now, xCloud, PS Now et Google Stadia ne peuvent pas accéder aux clients iPhone et iPad.

Les services de streaming de jeux en ligne fonctionnent en hébergeant le jeu sur des serveurs dans le cloud, diffusant essentiellement une vidéo du jeu rendu sur les appareils de l’utilisateur. Cela signifie qu’un jeu peut être joué sur un appareil mobile mais avoir la fidélité graphique d’une console ou d’un PC haut de gamme; le compromis est la latence inhérente au streaming. De nombreuses entreprises tentent de lancer ce type de service.

Naturellement, ces entreprises sont ennuyées par le fait que leurs plates-formes sont incompatibles avec les directives de l’App Store et qu’elles ne peuvent pas se lancer sur iOS. Pendant ce temps, Apple a lancé et promeut fortement son propre service d’abonnement aux jeux, Apple Arcade, qui est intégré à l’application App Store sur chaque appareil iOS 13.

Techniquement, Apple Arcade ne viole pas les règles. Voici le paragraphe pertinent des directives de révision de l’App Store:

Vous pouvez offrir un seul abonnement qui est partagé entre vos propres applications et services, mais ces abonnements peuvent ne pas s’étendre aux applications ou services tiers. Les jeux proposés dans un abonnement à des jeux doivent appartenir au développeur ou faire l’objet d’une licence exclusive (par exemple, ne pas faire partie d’une plateforme de publication de jeux). Chaque jeu doit être téléchargé directement depuis l’App Store, doit être conçu pour éviter les paiements en double par un abonné et ne doit pas désavantager les clients non abonnés.

Apple Arcade est un service d’abonnement aux jeux où tous les jeux sont téléchargés directement depuis la boutique et sont publiés ou sous licence exclusive par Apple. Arcade n’est pas un service de streaming; les jeux sont téléchargés et enregistrés localement.

La clause, telle qu’elle est rédigée, invalide essentiellement l’activité de tous les services de streaming de jeux. Bloomberg note qu’un service d’abonnement à des jeux tiers, GameClub, a été approuvé. C’est un modèle similaire à Arcade (hors ligne uniquement, pas de streaming, et une application distincte est téléchargée pour chaque titre) et même alors, il leur a fallu 127 tentatives pour passer l’examen des applications.

Pourtant, il a été rejeté 127 fois par Apple avant d’être approuvé. “La quantité d’efforts que nous avons mis pour nous assurer que l’application jouée par les règles d’Apple n’était pas une blague, c’était une entreprise énorme”, a déclaré Eli Hodapp, responsable du développement commercial de GameClub.

Les règles concernant l’interdiction de plus d’un jeu partenaire dans une application de bibliothèque de jeux sont étranges, car Apple autorise les applications de bibliothèque pour d’autres types de contenu comme les librairies, les magazines et les services de musique.

Les règles spécifiques aux licences de jeux sont encore compliquées par les problèmes habituels auxquels sont confrontées les applications tierces autour des règles d’achat d’Apple dans les applications. Même si les jeux pouvaient être mis à disposition sur l’App Store, les applications devraient laisser toutes les mises à niveau en jeu être également disponibles en tant qu’achats intégrés. Cela ajoute encore plus de travail aux services tiers afin de permettre à Apple de capturer 30% des revenus.

Il n’est pas clair si Apple travaille activement avec ces services pour essayer de trouver une solution. L’App Store a fait l’objet d’une surveillance accrue ces dernières années, car la «grande technologie» a été critiquée par les gouvernements du monde entier pour avoir exercé un contrôle anticoncurrentiel sur les plateformes. La Commission européenne enquête activement sur Apple pour ses pratiques sur l’App Store, alimentées par les plaintes de Spotify et d’autres.

