les remboursements peuvent être obtenus immédiatement

La pratique du sport dans les gymnases, les spas ou les centres sportifs est devenue impossible: depuis plus d’un mois ces activités étaient fermées, les doutes des abonnés ont progressivement augmenté pour devenir un enjeu économique plus ou moins important. Au fil des semaines, il n’y a pas lieu de nier, des dizaines de milliers de personnes se sont intéressées à la question, essayant de comprendre même s’il était possible de recevoir un remboursement pour les abonnements payés à l’avance.

Le verrouillage, malheureusement, a causé plusieurs problèmes et le secteur du fitness ne peut pas être considéré comme étranger: le chiffre d’affaires de milliards d’euros par an a été brisé, compromettant la sécurité économique de nombreux entrepreneurs et la jouissance relative de nombreux consommateurs. . À cet égard, donc, l’Union nationale des consommateurs et Codacons ont décidé d’intervenir afin de pouvoir trouver une solution plus pratique des deux côtés.

Abonnements aux gymnases et centres sportifs: les remboursements sont certains

Une fois de plus, l’UNC ou l’Union nationale des consommateurs était responsable des préoccupations de nombreux sportifs. Dans des déclarations récentes, Massimiliano Dona, qui en est le président, a déclaré: “Le consommateur a le droit de remboursement des frais partiels abonnement non utilisable “.

En réponse à tout cela, Codacons est également intervenu en insérant sur son site officiel le formulaire par lequel tous les clients pourront demander le remboursement des activités sportives payant d’avance comme les gymnases, les piscines. Afin de télécharger ce formulaire, nous en informons nos lecteurs, chacun devra payer une redevance de deux euros.