les remises sont folles (photo)

la Flyer MediaWorld se poursuit avec une excellente campagne promotionnelle capable d’exciter les utilisateurs à la recherche d’opportunités parfaites pour économiser de l’argent, tout en n’étant pas obligé de payer tout de suite, profitant de la soi-disant Taux zéro.

C’est la base de la solution décrite dans notre article, l’occasion parfaite pour demander un prêt, tant que vous dépensez au moins 199 euros, grâce auxquels vous pourrez ensuite payer intégralement avec versements fixes mensuellement débité automatiquement à contre-courant (vous devrez remettre les bulletins de paie des mois précédents).

Flyer MediaWorld: les offres sont dévastatrices

Le monde des smartphones est littéralement secoué par prix très intéressant, aussi bien sur le haut de gamme que sur des modèles réellement bon marché. Les meilleurs en promotion sont le match Huawei P30 Pro (aujourd’hui en vente à 629 euros) et le dernier Xiaomi Mi Note 10.

Le premier terminal est généralement recommandé pour les utilisateurs qui veulent le meilleur, le plus intrigant et le plus intéressant du haut de gamme du moment (bien que nous verrons bientôt le Huawei P40 Pro), avec toutes les spécifications techniques les plus incroyables. la Xiaomiau lieu de cela, il s’adresse à un public innovant qui veut avoir quelque chose de vraiment unique entre ses mains, car c’est le premier appareil avec penta chambre arrière de plus 100 mégapixels; son prix final est plus qu’acceptable, seul 499 euros.

