Les rendus basés sur des fuites de conception revendiquées montrent des iPad 2020 avec trois caméras arrière

Les rendus créés à partir de fuites de conception revendiquées montrent une paire d'iPad Pros 2020 avec trois caméras arrière, exactement comme le module vu sur l'iPhone 11 Pro.

Ils viennent de Steve H. McFly, alias Onleaks, qui a correctement rendu le design de l'iPhone 11 Pro en janvier de l'année dernière…

Les photos et les vidéos (ci-dessous) des rendus apparaissent sur iGeeksBlog.

OnLeaks, un leaker populaire, rapporte que les prochains modèles iPad Pro 2020 pourraient présenter les mêmes dimensions que ceux des modèles 2018. Cependant, OnLeaks a des dimensions partagées de 11 ″ iPad Pro uniquement, ce qui pourrait afficher environ 248 x 178,6 x 5,9 mm (7,8 mm, y compris la bosse de la caméra arrière).

Hormis la hauteur et la largeur, l'épaisseur des futurs appareils peut être un peu plus importante, car Apple prévoit d'installer des objectifs à triple caméra. Bien sûr, vous pouvez comparer le relief de la caméra des iPads à venir avec celui de l'iPhone 11 Pro et Pro Max.

Les antécédents de McFly signifient que les images doivent être prises au sérieux, bien qu'il y ait un élément surprenant: les rendus suggèrent des matériaux différents pour le dos des deux modèles.

L'iPad Pro 11 pouces présentera un dos en métal, tout comme les iPad actuels, et l'iPad Pro 12,9 pouces affichera un panneau arrière en verre comme nous le trouvons dans l'iPhone 11 Pro.

Le site suggère que les nouveaux modèles sortiront au printemps, ce qui serait cohérent avec les rapports précédents de nouveaux iPads aux côtés d'un remplacement de longue date pour l'iPhone SE (dont les fans SE existants ne devraient probablement pas être excités).

Vous pouvez voir certains des rendus ci-dessous, avec la vidéo, avec plus d'images sur GeeksBlog.

