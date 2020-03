Les rendus de presse de OnePlus 8 Pro divulgués révèlent la conception finale du téléphone – .

Les rendus officiels des fuites de OnePlus 8 Pro nous donnent un aperçu détaillé du prochain téléphone phare de OnePlus.

La conception a changé de manière assez radicale par rapport au OnePlus 7T, car le OnePlus 8 dispose d’une caméra selfie perforatrice au lieu d’une encoche en forme de larme et d’une longue et fine matrice de caméras arrière au lieu d’une circulaire.

Des rapports précédents ont suggéré que OnePlus organiserait un événement de lancement pour annoncer le téléphone le 15 avril.

Même au milieu d’une pandémie sans précédent, les fuites de smartphones continuent d’apparaître en ligne chaque jour comme si rien n’avait changé. La dernière fuite provient d’une source familière, car Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) s’est associé à iGeeksBlog pour partager ce qui est censé être le premier rendu de presse officiel du OnePlus 8 Pro.

Le prochain téléphone phare de OnePlus a fait l’objet de nombreuses fuites au cours des derniers mois, y compris celui de Robert Downey Jr., qui, en plus de jouer Iron Man dans les films Marvel Cinematic Universe, est également ambassadeur de la marque pour OnePlus et joué dans cette publicité bizarre pour le vendeur de téléphone chinois. Mais la dernière fuite est la plus complète à ce jour, nous donnant un aperçu de la conception finale et des spécifications du OnePlus 8 Pro.

Selon la fuite, le OnePlus 8 Pro comportera un écran AMOLED bord à bord de 6,78 pouces avec un appareil photo selfie de 16 mégapixels placé dans une découpe perforée dans le coin supérieur gauche de l’écran. Passant à l’arrière du téléphone, il y aura un appareil photo à quatre objectifs avec un appareil photo principal de 48 mégapixels et un objectif grand angle de 48 mégapixels, ainsi qu’un objectif de 8 mégapixels et un objectif de 5 mégapixels dont la fuite était pas en mesure d’identifier.

En ce qui concerne les spécifications, le OnePlus 8 Pro comprendrait le chipset Snapdragon 865 de Qualcomm et la prise en charge de la connectivité 5G. Le futur téléphone embarquera également une batterie de 4 510 mAh prenant en charge une charge filaire de 30 W, une charge sans fil de 30 W et une charge sans fil inversée de 3 W pour alimenter d’autres appareils. Le modèle standard sera livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis qu’un deuxième modèle, plus cher, aura 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. De plus, le OnePlus 8 Pro devrait être le premier téléphone OnePlus à avoir un indice d’étanchéité IP68.

OnePlus n’a pas encore annoncé son premier téléphone phare de 2020, mais plusieurs rapports ont indiqué que le 15 avril serait la date probable pour laquelle le vendeur montrerait le téléphone pour la première fois. Toutes les spécifications énumérées ci-dessus ne correspondent pas à ce que nous avons vu dans les fuites précédentes, mais si la date de lancement selon la rumeur est réelle, nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour voir exactement ce que le OnePlus 8 Pro contient et à quoi il ressemble comme.

