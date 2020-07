Les rendus du Google Pixel 5 révèlent un design continu

Si vous vous attendiez à ce que Pixel 5 Offrant un design complètement différent de ses prédécesseurs, il est préférable de commencer à réduire vos attentes pour une autre occasion. Et c’est que le portail Pigtou a partagé quelques rendus du terminal basés sur des fichiers CAO récemment filtrés, et qui montrent que la prochaine génération du smartphone conservera un aspect continu dans presque tous ses angles. Cependant, sur le front, nous avons des nouvelles importantes.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le Google Pixel 5 adoptera un écran perforédisant ainsi au revoir aux cadres controversés qui accompagnaient la génération précédente. Selon le support mentionné, le panneau mentionné a une taille de 5,78 pouces et technologie OLED. La résolution, quant à elle, est QHD +. La mauvaise nouvelle est que le lecteur d’empreintes digitales serait toujours situé dans la région arrière; Pour l’instant, vous pouvez oublier une proposition intégrée à l’écran lui-même.

Et en parlant de la région postérieure, on retrouve la boîte donnant de l’espace à la double caméra. Il semble que Google continuera de miser sur le potentiel des logiciels photographiques au lieu d’ajouter plus de capteurs. Cela ne devrait surprendre personne, car c’est la stratégie qu’ils ont suivie ces dernières années. Bien sûr, pour le moment, nous ne savons pas quelles sont les nouvelles que nous verrons dans la capture de photographies.

En ce qui concerne les composants de l’intérieur, le support susmentionné mentionne la Snapdragon 765G, un processeur qui, bien que ne correspondant pas aux capacités du 865, dispose de huit cœurs Kryo 475 et d’une prise en charge réseau 5G. Le corps du terminal aurait des dimensions approximatives de 44,6 mm x 70,4 mm x 8 mm. Bien sûr, le design et la puce intégrée pourraient changer dans la version finale du Pixel 5, il sera donc préférable de prendre les informations avec une pince à épiler.

L’un des terminaux Google qui sortira bientôt est le Pixel 4a, sa nouvelle proposition de milieu de gamme. En fait, ce smartphone passera également dans le train des écrans perforés. Ces dernières semaines, il a reçu la certification d’organisations asiatiques et nord-américaines, ce qui rend sa présentation officielle imminente. Cependant, le Pixel 5 attendrait jusqu’à l’automne, saison au cours de laquelle Google organise généralement un événement matériel.