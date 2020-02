Les rendus filtrés montrent un smartphone TCL extensible particulier

Les smartphones pliables ont été présentés comme un format avec le potentiel d’agrandir l’écran sans entraîner une augmentation drastique de la taille de l’appareil. Cependant, ce n’est pas la seule proposition en termes d’extension de la taille de l’écran, car TCL, le fabricant des derniers smarpthones de BlackBerry, a mis sur la table un concept qui pourrait donner une autre approche à l’utilisation d’écrans flexibles.

Le médium CNET a été fait avec quelques histoires Rendu du smartphone à écran extensible TCL, qui devait être présenté, au moins en tant que prototype, au MWC de Barcelone qui a finalement été annulé. Pour que les gens ne se trompent pas, ce ne serait pas un smartphone à double écran comme le LG G8X ThinQ, mais l’appareil TCL fonctionnerait comme s’il s’agissait d’un seul écran après l’avoir agrandi, comme on peut le voir sur les images.

La conception conceptuelle filtrée de TCL montre un appareil dont l’écran est non seulement extensible, mais a également des finitions courbes sur les côtés. Entre le centre du téléphone et la caméra avant sur le côté droit, il y a une rupture dans le châssis qui vous permet de séparer les deux côtés pour les agrandir. Bien que l’on puisse imaginer le mécanisme, on ne sait toujours pas comment il fonctionnerait en interne. Les rendus suggèrent que ce pourrait être un écran flexible qui se développerait dans un format différent à l’agencement en forme de coque que nous avons vu jusqu’à présent, ce qui pourrait entraîner une plus grande épaisseur du smartphone.

La partie d’extension aurait son propre support pour supporter l’écran et les deux parties ne seraient pas de la même taille, ce qui est logique si vous voulez entrer l’une après l’autre. Cependant, cette conception pourrait aider les smartphones à toucher la taille de l’écran d’une tablette sans les doubler, ce qui ouvrirait des améliorations en tant que batterie unique plus efficace.

Bien qu’il n’apparaisse pas autant dans les médias que les autres marques, TCL travaille depuis un certain temps sur des prototypes de smartphones pliants, venant présenter des choses vraiment intéressantes. Nous verrons si le fabricant chinois ose montrer au moins un prototype de ce smartphone extensible afin que nous puissions voir son fonctionnement interne, en plus si finalement il peut devenir une alternative aux smartphones pliants actuels.