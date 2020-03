Les repères initiaux du MacBook Air sont jusqu’à 63% plus rapides que ceux du prédécesseur, mais pas aussi rapidement que l’iPad Pro 2018

Le nouveau MacBook Air a atterri cette semaine avec le clavier Magic mis à jour, le double de stockage, de nouveaux processeurs et un prix de départ de 999 $. Nous avons vu la première série d’examens être mise en ligne aujourd’hui avec de nombreux commentaires positifs sur le portable abordable d’Apple et nous avons également eu un premier aperçu de la performance du nouveau MacBook Air avec quelques premiers résultats de référence.

Quand il a annoncé le nouveau MacBook Air, Apple a souligné qu’il offrait “des performances CPU jusqu’à 2x plus rapides et des performances graphiques jusqu’à 80% plus rapides, pour vous aider à parcourir tout, de la navigation sur le Web aux jeux en passant par l’édition de vidéos”. C’est avec le processeur Intel i7 de 10e génération de haut niveau, donc les améliorations de performances ne seront pas les mêmes avec les puces Intel i5 ou i3.

Jason Snell a partagé aujourd’hui une excellente revue détaillée de Six Colors, qui comprend certains résultats de ses tests Geekbench, comparant non seulement le MacBook Air 2020 avec le processeur i5 aux précédents modèles MacBook Air et MacBook, mais également à l’iPad Pro 2018.

Tout d’abord, le MacBook Air à 1299 $ 2020 (ou une mise à niveau de 100 $ sur le modèle à 999 $) a montré de beaux gains par rapport à son prédécesseur pour les scores à un et à plusieurs cœurs …

Les résultats ont été encourageants, avec une amélioration de 32% des performances monocœur et de 63% des tests multicœurs. (Plus de cœurs aident.)

Mais le plus intéressant est de savoir comment l’A12X de l’iPad Pro 2018 a surpassé l’Intel i5 de 10e génération. Le MacBook Air était proche de l’ancien iPad Pro dans le test monocœur, mais l’iPad l’a emporté dans les tests multicœurs avec des performances 73% plus rapides.

Nous découvrirons bientôt à quel point l’A12Z est également plus rapide sur l’iPad 2020.

Jason a souligné que même en tenant compte des différentes plates-formes, la différence de puissance préfigure ce qui va arriver, car Apple devrait sortir son premier Mac ARM l’année prochaine.

Même si nous acceptons que macOS et iPadOS sont des bêtes différentes et qu’un Mac construit autour des propres processeurs de la série A d’Apple ne serait pas nécessairement aussi élevé, c’est un signe clair que le processeur iPad dernier cri d’Apple d’il y a 18 mois est plus rapide que le processeur MacBook Air milieu de gamme aujourd’hui.

