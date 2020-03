Les responsables de la Maison Blanche demandent à Apple et à d’autres sociétés de technologie de lutter contre le coronavirus

Plus tôt dans la journée, il a été annoncé qu’Apple et d’autres sociétés de technologie rencontreraient des responsables de la Maison Blanche pour «discuter des moyens» de coordonner une réponse à l’épidémie de coronavirus. Politico a maintenant les détails de cette réunion, y compris ce que l’administration Trump recherche auprès des entreprises technologiques.

La conférence téléphonique a été dirigée par le chef de la technologie des États-Unis, Michael Kratsios, avec des participants comme Apple, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, IBM et Twitter. Lors de cet appel, Kratios a poussé les entreprises à coordonner leurs efforts pour supprimer le contenu nuisible lié aux coronavirus.

L’administration Trump souhaite également que les entreprises technologiques apportent leur aide par d’autres moyens, y compris la gestion de la recherche:

L’administration a également imploré les entreprises d’utiliser leur expertise technique pour aider les personnes aux prises avec les retombées du coronavirus. La Maison Blanche prévoit de publier une base de données de recherche liée au coronavirus et a demandé aux entreprises technologiques d’aider les chercheurs médicaux à l’analyser pour obtenir des informations à l’aide de l’intelligence artificielle.

Une source a déclaré à Politico que la Maison Blanche avait également demandé aux sociétés de technologie de «fournir au gouvernement toutes les données qui pourraient aider le gouvernement à suivre et à gérer la propagation du virus». Un porte-parole du Bureau de la politique scientifique et technologique a cependant nié avoir fait une telle demande.

Enfin, les responsables de l’administration Trump ont également appelé l’industrie technologique à aider les entreprises, les écoles et d’autres entreprises à passer au travail à distance et à l’enseignement lorsque cela est possible.

Dans une déclaration après la conférence téléphonique, Kratsios a de nouveau souligné le rôle que des entreprises comme Apple joueront pour contenir le coronavirus et les informations qui l’entourent:

“Les entreprises de technologie de pointe et les principales plates-formes en ligne joueront un rôle essentiel dans cet effort tout-en-un”, a déclaré le directeur de la technologie américain Michael Kratsios, qui a convoqué la conférence téléphonique. «La réunion d’aujourd’hui a tracé la voie à suivre et nous avons l’intention de poursuivre cette conversation importante.»

Kratsios a ajouté que l’objectif de la réunion d’aujourd’hui était de définir «une première voie à suivre» et qu’ils «ont l’intention de poursuivre cette conversation importante» à mesure que la situation évolue.

