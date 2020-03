Les responsables de Seattle dévoilent leur plan de taxation d’Amazon et d’autres sociétés bien rémunérées pour financer le logement abordable – .

Le membre du conseil municipal de Seattle, Kshama Sawant, déclare la victoire aux élections de novembre 2019. (Photo via KshamaSawant.Org)

Les membres du conseil municipal de Seattle ont dévoilé mercredi un projet de loi qui détaille leur plan d’imposition des entreprises les mieux rémunérées de la ville pour financer le logement abordable. Kshama Sawant et Tammy Morales coparrainent l’ordonnance.

La taxe s’appliquerait aux entreprises dont les charges salariales annuelles sont de 7 millions de dollars ou plus. Environ 825 sociétés à Seattle ont fait l’affaire. La législation introduite cette semaine appliquerait une taxe de 0,7% sur la rémunération que ces entreprises versent aux employés gagnant plus de 150 000 $ par an. C’est en baisse par rapport à la taxe de 1,7% décrite par Sawant lorsqu’elle a annoncé sa proposition en février.

La majeure partie des 300 millions de dollars de recettes annuelles générées par la taxe irait au logement et aux services abordables. Environ 25 pour cent financeraient des améliorations résidentielles respectueuses de l’environnement. La taxe prendrait effet le 1er janvier 2022.

Au niveau de l’État, les législateurs font pression pour un projet de loi qui autorise le comté de King – qui abrite Seattle et d’autres villes – à adopter sa propre taxe sur les salaires pour financer des solutions à la crise de l’itinérance dans la région. Un point de débat dans ce projet de loi est de savoir s’il devrait empêcher les villes de passer leurs propres impôts, comme celui rédigé par Sawant et Morales. La session législative de l’État se termine le 12 mars, donc le temps presse pour le plan fiscal régional.