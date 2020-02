Les responsables des opérations et de la chaîne d’approvisionnement auraient quitté Apple

Un rapport indique aujourd’hui qu’Apple a perdu un cadre chevronné et est sur le point d’en perdre un autre, chacun travaillant dans les opérations et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Les départs ne sont pas idéalement chronométrés lorsque Apple tente de répondre aux problèmes de chaîne d’approvisionnement causés par l’épidémie de coronavirus dans son principal centre de fabrication en Chine…

Reportage de Mark Gurman de Bloomberg.

Nick Forlenza, un vice-président de la conception de fabrication, a pris sa retraite d’Apple, tandis que Duco Pasmooij, un autre vice-président qui a travaillé sur les opérations, discute d’une sortie dans un avenir proche, selon des personnes familières avec les mouvements. Pasmooij a quitté l’équipe des opérations il y a plus d’un an, assumant un rôle relevant du chef des efforts de réalité augmentée de l’entreprise, a déclaré le peuple, qui a demandé à ne pas être identifié en train de discuter du personnel. […]

Forlenza avait travaillé sous Kahn en tant que cadre en charge de la conception de la fabrication, dirigeant une équipe de cadres de la chaîne d’approvisionnement et des opérations responsables à l’échelle mondiale des processus de production et des équipements de fabrication. Alors qu’Apple sous-traite la production de ses millions d’appareils à des partenaires tels que Foxconn Technology Group et Pegatron Corp., la société basée à Cupertino, en Californie, explique méticuleusement comment ses produits sont conçus pour répondre à ses normes.

Pasmooij a aidé pendant de nombreuses années à diriger les opérations de production du produit le plus important d’Apple, l’iPhone. Récemment, il a fait rapport à Mike Rockwell, le vice-président en charge des efforts de réalité augmentée et de réalité virtuelle, mais n’avait aucun rapport direct de sa part.

Gurman note également qu’Apple a de plus en plus exploité ses opérations pour les promotions senior.

Les deux principaux employés d’Apple, Cook et Jeff Williams, chef de l’exploitation, viennent du monde des opérations. Son nouveau membre de l’équipe de direction, Sabih Kahn, est son vice-président directeur des opérations.

L’impact à moyen terme de la perturbation du coronavirus sur la production d’Apple devient de plus en plus incertain à mesure que l’épidémie se poursuit. La grande question à l’heure actuelle est de savoir si le lancement ou la disponibilité des nouveaux modèles phares d’iPhone de cette année seront affectés, avec un récent rapport suggérant que les restrictions de voyage imposées aux ingénieurs de validation de production pourraient s’avérer problématiques.

Un rapport de . souligne aujourd’hui que les ingénieurs d’Apple se rendent normalement fréquemment en Chine à cette période de l’année pour commencer à déterminer le processus d’assemblage des prochains iPhones qui sont traditionnellement lancés à l’automne. Cependant, avec des interdictions de voyager en raison d’un coronavirus, cela ne se produit pas.

L’assembleur principal d’iPhone Foxconn a tenté d’inciter son personnel à retourner au travail. Il est probable que les opérations et les défis de la chaîne d’approvisionnement seront encore très élevés dans la liste des priorités d’Apple pendant un certain temps.

