Les responsables électoraux soulignent le succès du projet pilote de vote mobile dans la région de Seattle; experts en sécurité restent sceptiques – .

Washington a été un pionnier du vote par correspondance. Maintenant, les fonctionnaires de l’État testent le vote mobile. (Photo des élections du comté de King)

Les premières élections américaines pour rendre le vote mobile accessible à tous les électeurs éligibles se sont déroulées sans accroc – du moins selon les organisateurs du projet pilote. Un audit des élections a révélé que le pilote de vote mobile dans la région de Seattle était aussi fiable que les méthodes traditionnelles, tout en augmentant considérablement la participation aux élections du conseil de surveillance du district de conservation du King le 11 février.

Mais les experts de la communauté de la sécurité restent sceptiques quant au vote en ligne alors que les responsables électoraux à travers le pays commencent à adopter la technologie.

Chris Porter a été le vainqueur de l’élection du King Conservation District Board of Supervisors, le premier aux États-Unis à avoir rendu le vote mobile accessible à tous les électeurs éligibles. (Photo du King Conservation District)

Pour mémoire, l’élection historique a été remportée par l’apiculteur Chris Porter, avec 5012 voix. Le deuxième, Stephen Carl Deutschman, a obtenu 1 146 votes et 64 bulletins de vote ont été déposés pour les candidats inscrits.

Le projet pilote était une collaboration entre le King Conservation District – une organisation de gestion des ressources opérant sous l’autorité de l’État de Washington – et King County Elections, Tusk Philanthropies, Democracy Live et le National Cybersecurity Center. Democracy Live est une société basée à Seattle qui réalise des scrutins mobiles et d’autres outils électoraux.

Le National Cybersecurity Center est un groupe de réflexion basé au Colorado qui a été lancé en 2018. L’organisation a mené l’audit de l’élection du King Conservation District et a découvert que 93,77% des électeurs ont choisi de voter en ligne.

Selon l’audit, les signatures électroniques requises pour soumettre les bulletins de vote en ligne avaient un taux d’approbation de 99,63%. Avec 6 280 bulletins de vote soumis, le taux de participation a doublé par rapport à l’élection du conseil des superviseurs du district de conservation de l’année dernière, a déclaré Tusk Philanthropies. Ce taux de participation pourrait être dû, en partie, à la publicité accrue que les élections ont reçue grâce au pilote de vote mobile.

«L’une des choses que nous étions vraiment intéressés à apprendre, à entrer, c’était avec des personnes utilisant soit leur stylet, leur doigt sur leur appareil, soit une souris… nous étions vraiment intéressés de voir comment cette comparaison de signatures fonctionnerait», a déclaré Kendall. LeVan Hodson, chef de cabinet des élections du comté de King. «C’était vraiment assez cohérent. En règle générale, nous constatons que 1 à 1,5% des bulletins de vote présentent une sorte de problème de signature, que l’électeur ait oublié de signer ou que leur signature ne corresponde pas. C’était dans la partie inférieure de ce spectre pour cette élection. »

L’État de Washington fonctionne traditionnellement selon un système de vote par courrier électronique et les fonctionnaires électoraux sont formés pour comparer les signatures des bulletins de vote à leurs dossiers. Lorsque le projet pilote de vote par téléphone mobile a été annoncé, il a suscité des inquiétudes quant au fait que ces fonctionnaires devraient abaisser leurs normes ou jeter un plus grand nombre de bulletins de vote car les signatures électroniques ne correspondent pas toujours à celles manuscrites.

“Nous avons certainement utilisé les mêmes normes”, a déclaré LeVan Hodson.

Les chiffres suggèrent que le pilote de vote mobile a été un succès, mais certains experts en sécurité électorale disent qu’ils ne racontent pas toute l’histoire. Eric Mill, un chef de produit technologique spécialisé dans la sécurité, a déclaré qu’un examen plus approfondi de la sécurité est nécessaire avant que la technologie ne soit étendue à d’autres élections. Mill travaillait auparavant comme employé du Sénat, se concentrant principalement sur la sécurité des élections.

«Democracy Live pourrait donner aux gens plus de confiance dans leurs systèmes et dans le vote mobile en général, s’ils effectuaient un audit et une analyse de sécurité suffisants sur leurs composants», a-t-il déclaré. “Nous devons savoir comment une élection, avec leurs systèmes, se déroulera lorsque les choses ne se dérouleront pas bien, quand des groupes sophistiqués attaqueront leur système.”

Mill est préoccupé par le fait que l’audit publié par le National Cybersecurity Center ne comprend pas une évaluation de la façon dont Democracy Live et les responsables électoraux réagiraient en cas de tentative de piratage.

“Quand ce n’est qu’un tout petit pilote, il n’y a pas beaucoup de valeur pour quelqu’un qui mène une attaque contre cette élection qui ferait valoir ce risque”, a-t-il déclaré.

Les électeurs participant au projet pilote de vote mobile ont entré leurs noms et anniversaires pour vérifier leur identité et obtenir leurs bulletins de vote Democracy Live en ligne. Ils ont voté à l’aide d’un smartphone ou d’un autre appareil connecté à Internet, puis ont signé électroniquement.

«Nous devons supposer que les noms et les anniversaires et les images des signatures et des numéros de sécurité sociale sont tous achetables sur le marché noir, et l’inscription frauduleuse des électeurs peut être effectuée de manière automatisée qui n’est pas facile à distinguer de l’enregistrement humain réel», a déclaré Mill. . “Si quelqu’un voulait aller chercher ces informations pour les électeurs dans, par exemple, quelques comtés clés dans un état de swing, ce serait quelque chose à portée pour les groupes et les individus motivés.”

Avant l’élection du King Conservation District, le vote mobile était principalement utilisé pour les électeurs militaires et étrangers. Mais cela commence à changer grâce à Tusk Philanthropies. Bradley Tusk, ancien stratège politique et premier investisseur Uber, finance le Mobile Voting Project, une campagne pour étendre le vote en ligne à travers le pays.

Dans certains pilotes de vote mobile, Tusk Philanthropies a recruté Voatz, un autre développeur de bulletins de vote en ligne. Certains comtés de Washington et de l’Oregon ont utilisé ou prévoient d’utiliser Voatz lors des élections primaires, y compris les élections de 2020 malgré les avertissements des chercheurs du MIT concernant la sécurité et la confidentialité de l’application.

Le mois dernier, le PDG de Democracy Live, Bryan Finney, a déclaré à . que son entreprise testait le vote mobile lentement et délibérément lors de petites élections avant d’intensifier.

«À moins que nous ne commencions maintenant et que nous commencions petit, que nous commencions de manière responsable, nous n’y arriverons jamais», a-t-il déclaré. “C’est en partie l’intention de cela, pour mieux sécuriser la transmission des bulletins de vote et commencer à parler la langue de la prochaine génération d’électeurs.”