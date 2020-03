Les responsables locaux demandent à Apple et à d’autres d’annuler les conférences et d’éviter les voyages en raison du coronavirus

Le comté de Santa Clara a émis ce soir une nouvelle recommandation visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Comme indiqué pour la première fois par The Verge, le comté recommande que les grandes entreprises technologiques de Cupertino, Mountain View, Palo Alto et San Jose évitent les voyages inutiles et annulent les grands événements.

Le comté de Santa Clara abrite de nombreuses grandes entreprises technologiques, notamment Apple à Cupertino, Google à Mountain View, Tesla à Palo Alto, Netflix à Los Gatos et bien d’autres. D’autres entreprises qui n’ont pas leur siège social dans la région, mais qui y ont toujours des bureaux, pourraient également être affectées.

Les conseils fournis par le Département de santé publique de Santa Clara sont conçus pour «protéger les résidents du comté contre la maladie à coronavirus». Le comté conseille aux employeurs:

Suspendre les déplacements non essentiels des employés.

Minimisez le nombre d’employés travaillant à distance les uns des autres, notamment en minimisant ou en annulant les grandes réunions et conférences en personne.

Incitez les employés à rester à la maison lorsqu’ils sont malades et maximisez la flexibilité des prestations de congé de maladie.

Ne nécessite pas de note du médecin pour les employés malades, car les bureaux de santé peuvent être très occupés et incapables de fournir cette documentation tout de suite.

Envisagez d’utiliser des options de télétravail pour les employés appropriés.

Envisagez d’échelonner les heures de début et de fin pour réduire le grand nombre de personnes qui se réunissent en même temps.

Les responsables du comté de Santa Clara recommandent également que ces entreprises envisagent «de reporter ou d’annuler les rassemblements de masse et les grands événements communautaires où un grand nombre de personnes sont à distance les unes des autres».

Bien sûr, l’éléphant évident dans la pièce ici est la WWDC. Apple n’a pas encore fait d’annonce officielle sur le sort de la conférence des développeurs de cette année, mais tous les signes indiquent certainement qu’elle ne se déroule pas comme elle le fait normalement en raison d’un coronavirus. Par exemple, Google a annoncé cette semaine qu’il n’hébergerait pas d’E / S 2020 en personne en raison de problèmes de coronavirus. Les E / S Google étaient prévues du 12 au 14 mai, soit environ un mois avant la WWDC.

Que pensez-vous qu’Apple devrait faire pour la WWDC cette année? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

