Les résultats du test de vitesse de l’iPhone 11 Pro Max contre le Galaxy S20 Ultra sont choquants – .

Le Galaxy S20 Ultra haut de gamme de Samsung contient 16 Go de RAM et va de pair avec l’iPhone 11 Pro Max, le produit phare d’Apple, dans un test de vitesse à l’ancienne.

L’iPhone haut de gamme d’Apple bat généralement les concurrents d’Android, mais le S20 Ultra offre des performances qui peuvent réellement résister au processeur A13 Bionic d’Apple.

Le Galaxy S20 Ultra surpasse à peine l’iPhone 11 Pro Max d’Apple, mais les marées changeront sans aucun doute une fois qu’Apple sortira l’iPhone 12 plus tard cette année.

Étant donné que le marché des smartphones modernes a près de 13 ans à ce stade, il est un peu drôle que nous réalisions toujours des tests de vitesse avec les meilleurs smartphones du marché. Après tout, que vous soyez un utilisateur Android expérimenté ou un amateur d’iPhone, la réalité est que tout produit phare que vous achetez aujourd’hui offre des performances qui étaient tout simplement inconnues il y a quelques années encore. Il suffit de dire qu’il est difficile d’imaginer un scénario dans lequel quelqu’un dépose de l’argent pour un nouvel iPhone ou un appareil Android et se plaint par la suite de performances médiocres.

Pourtant, il ne peut y avoir qu’un seul roi et, peut-être par simple curiosité, le public demande souvent de savoir quel smartphone se démarque avant tout du reste. À la lumière de cela, la chaîne YouTube de PhoneBuff a récemment décidé de dresser un iPhone 11 Pro Max armé de l’A13 Bionic d’Apple contre un Samsung Galaxy S20 Ultra armé d’un Snapdragon 865 de Qualcomm. C’est un test de vitesse à l’ancienne et nous sommes ici pour voir quel produit phare remportera la couronne cette année.

Comme point d’intérêt rapide, avant de passer au test lui-même, il convient de noter que l’iPhone 11 Pro Max dispose de 4 Go de RAM tandis que le Galaxy S20 Ultra dispose de 16 Go de RAM. Bien sûr, cela ne devrait pas surprendre étant donné qu’Apple a toujours pris du retard dans le département RAM.

Cela dit, il est temps de plonger dans le test lui-même. Comme en témoigne la vidéo ci-dessous, le Galaxy S20 Ultra de Samsung prend un départ impressionnant et parvient à accomplir un éventail de tâches un peu plus rapidement que l’iPhone 11 Pro Max. L’iPhone 11 Pro Max, cependant, commence à faire son retour et prend finalement la tête une fois que la tâche passe à l’ouverture d’un document de 500 pages et à la réalisation de calculs dans Microsoft Excel.

L’iPhone 11 Pro Max, cependant, commence à perdre du terrain une fois que la tâche se tourne vers la retouche photo dans Snapseed. De tâche en tâche, l’iPhone 11 Pro Max et le Galaxy S20 Ultra sont vraiment dans une étroite bataille de va-et-vient. Et même si cela peut sembler normal pour le cours, il convient de noter que les modèles iPhone phares d’Apple l’emportent régulièrement sur tous les concurrents Android. En bref, le S20 Ultra offre vraiment dans le département des performances d’une manière que les précédents produits phares de Samsung Galaxy n’ont pas.

L’iPhone remporte finalement le premier tour mais le S20 Ultra – renforcé par ses 16 Go de RAM – parvient à ouvrir les applications précédemment ouvertes dans leur état précédent légèrement mieux que l’iPhone. Lorsque la poussière a retombé, le S20 Ultra de Samsung a réussi à remporter une petite mais significative victoire sur l’iPhone 11 Pro Max d’environ 10 secondes.

Encore une fois, la victoire ici est quelque peu symbolique étant donné que l’iPhone 12 d’Apple écrasera certainement le S20 Ultra en termes de performances brutes. Pourtant, c’est une belle, sinon assez rare, victoire de performance pour Samsung.

