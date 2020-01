Les résultats pourraient vous surprendre – .

Google Chrome est le navigateur le plus populaire au monde depuis un certain temps maintenant, ce qui est un exploit impressionnant étant donné qu’il n’est entré dans la mêlée qu’en 2008. De nos jours, Chrome détient près de 67% des parts de marché des navigateurs. Suivent assez loin derrière Firefox, Internet Explorer et Edge, qui détiennent respectivement 9%, 7,4% et 5,6% de parts de marché.

Microsoft, cependant, espère pouvoir rattraper un peu de retard avec la sortie récente d’un Microsoft Edge entièrement repensé qui – il convient de le souligner – est basé sur Chromium, la même base de code open source sur laquelle Google Chrome est basé. La dernière version de Microsoft Edge a été introduite plus tôt dans la journée et est compatible avec Windows et OS X.

Cela dit, il n’a pas fallu longtemps aux gens pour exécuter quelques tests d’analyse comparative afin de voir quel type de performances les gains du navigateur Edge remanié de Microsoft apportent à la table. En exécutant un certain nombre de tests, VentureBeat a opté pour opposer Microsoft Edge à Google Chrome, Firefox et Brave.

Les résultats augurent certainement de Microsoft, comme en témoigne ci-dessous:

SunSpider: Edge gagne!

Octane: Chrome gagne!

Kraken: Firefox gagne!

JetStream: Edge gagne!

MotionMark: Edge gagne!

Compteur de vitesse: Edge gagne!

Basemark: Brave gagne!

WebXPRT: Firefox gagne!

Dans l’ensemble, c’est une performance impressionnante pour un navigateur qui vient d’être rendu public aujourd’hui. Il reste à voir, cependant, si les capacités de performance d’Edge l’aident à attirer les utilisateurs expérimentés de Google Chrome.

Une ventilation complète de chaque test d’étalonnage spécifique peut être consultée ici.

Pendant ce temps, si vous souhaitez faire tourner le navigateur Microsoft Edge, vous pouvez accéder à la page Microsoft Edge ici et cliquer sur le lien de téléchargement. Si vous en avez assez de Chrome ou cherchez simplement quelque chose d’un peu différent, Edge pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Soit dit en passant, il existe également des versions spécifiques à Mobile d’Edge conçues pour iOS et Android si vous souhaitez voir comment il se compare à votre navigateur de choix sur votre pilote quotidien.

