Les révélations de PS5 et Xbox Series X ont eu un impact négatif sur les activités de GameStop, selon un détaillant

La saison des fêtes est historiquement la période de vente la plus importante de l’année pour les détaillants, mais malheureusement pour GameStop, les choses ne se sont pas si bien passées. Le détaillant basé à Grapevine, au Texas, a annoncé ses revenus de vacances aujourd’hui, et ils ont chuté de manière significative.

Pour la période de neuf semaines terminée le 4 janvier 2020, GameStop a généré un chiffre d’affaires de 1,83 milliard de dollars, en baisse de 27,5% par rapport à la même période l’an dernier. Les ventes des magasins ont chuté de 24,7%, ce qui est un résultat spectaculaire étant donné que les ventes ont augmenté de 1,5% au cours de la période des fêtes l’an dernier.

GameStop a déclaré que le ralentissement des ventes de cette fête était dû en partie aux “tendances globales affectant l’industrie du jeu vidéo”, ajoutant que la baisse avait également été affectée par la “baisse accélérée” des ventes de nouvelles consoles et jeux, “en particulier dans le mois de décembre. “

Les ventes de consoles PlayStation 4 et Xbox One sont en baisse depuis des mois maintenant chez GameStop et chez d’autres détaillants, la dernière version de Nintendo Switch étant la seule console principale à avoir connu une croissance en 2019. On s’attend à ce que les ventes sur PS4 et Xbox One aient reculé récemment, Les systèmes sont à la fin de leur cycle de vie, étant sur le marché depuis 2013. De plus, les gens peuvent attendre d’acheter une nouvelle PlayStation ou Xbox en ce moment parce que les consoles de prochaine génération de chaque entreprise doivent sortir ce jour férié.

“Nous avons continué de voir la croissance de la plate-forme Nintendo Switch, ce qui confirme notre opinion selon laquelle nos ventes vont se renforcer à mesure que de nouvelles consoles et des technologies innovantes seront introduites”, a déclaré la direction.

Quant à la baisse des ventes de jeux, GameStop – qui se négocie principalement dans les médias physiques – souffre probablement de l’augmentation des ventes de jeux numériques. Plusieurs éditeurs majeurs ont annoncé que le pourcentage de nouveaux jeux vendus numériquement augmentait, atteignant parfois des records. Par exemple, Borderlands 3 a vendu 70% de ses copies de lancement numériquement, tandis que Call of Duty: Modern Warfare a également établi des records de ventes numériques.

Le PDG de GameStop, George Sherman, a déclaré que le détaillant anticipait un “environnement de vente difficile” pour cette saison des fêtes. “Nos clients continuent de retarder leurs achats avant le lancement prévu de la console fin 2020”, a-t-il déclaré.

En raison des faibles résultats des ventes, GameStop revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l’exercice 2019. La société estime disposer des «bons plans d’action à long terme» pour contribuer à améliorer la rentabilité de l’exercice, bien qu’aucune stratégie spécifique n’ait été annoncée.

GameStop réduit les coûts en fermant des magasins. Dans le cadre de l’ambitieuse initiative “GameStop Reboot” de GameStop, la société ferme 180 à 200 magasins “sous-performants” d’ici février 2020, avec plus de fermetures de magasins à venir éventuellement plus tard.

Près de 55 magasins devraient déjà fermer leurs portes aux États-Unis, tandis que plus de deux douzaines de sites d’EB Games ferment ou ont déjà fermé en Australie. (GameStop est propriétaire d’EB Games). GameStop a également récemment supprimé du personnel de son magazine Game Informer.

GameStop a annoncé son rapport sur les ventes des fêtes et a confirmé les projections rétrogradées à la fin de la journée de lundi, il sera donc intéressant de voir comment les analystes et les investisseurs réagiront lorsque le marché boursier ouvrira mardi. GameStop se négocie actuellement à environ 5,43 $ par action, ce qui est proche d’un creux historique pour la société.