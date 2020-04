Les revenus de Google Cloud augmentent de 52% alors que la crise oblige le géant de la technologie à tempérer l’embauche et les dépenses – .

(Photo de fichier .)

Les revenus de Google Cloud ont augmenté de 52% pour atteindre 2,78 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui a aidé Alphabet, la société mère de Google, à dépasser les attentes de Wall Street en matière de revenus, même si les activités publicitaires plus larges de la société ont connu des difficultés en période de ralentissement économique.

La division cloud comprend Google Cloud Platform ainsi que ses outils de productivité et de collaboration G Suite et d’autres services cloud pour les entreprises, dont certains ont vu une augmentation de l’utilisation alors que les gens du monde entier travaillent à distance pendant la pandémie COVID-19.

La société prévoit de ralentir le rythme des embauches pour le reste de 2020, maintenant l’élan dans “un petit nombre de domaines stratégiques”, a déclaré Sundar Pichai, l’alphabet et PDG de Google, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes et des investisseurs. L’entreprise a également «recalibré l’orientation et le rythme» des investissements dans des domaines tels que les centres de données et le marketing et les voyages non essentiels, a-t-il déclaré.

Le PDG de Google, Sundar Pichai. (Photo Flickr / Maurizio Pesce)

Au premier trimestre, l’effectif total de l’entreprise a augmenté de plus de 4 100, pour atteindre 123 048 employés. Google Cloud a enregistré la plus forte augmentation d’employés parmi les groupes de produits de l’entreprise, tant dans les rôles techniques que commerciaux, a déclaré Ruth Porat, directrice financière de l’entreprise, lors de la conférence téléphonique.

Dans une note de service aux employés lundi, rapportée par Business Insider et CNBC, Pichai a déclaré que “tous ceux qui ont un statut de travail à domicile recommandé ou obligatoire devraient supposer que cela se poursuivra jusqu’au 1er juin 2020 au moins”. Il a ajouté: «Tout le monde sur un site ne reviendra pas en même temps – attendez-vous à ce que le retour soit échelonné et progressif.»

Google Cloud exploite un grand centre d’ingénierie à Seattle, dans un nouveau campus qu’il a ouvert l’année dernière. Il s’agit du premier des trois géants de la technologie dotés de plates-formes cloud majeures qui publieront leurs revenus cette semaine. Microsoft annonce ses résultats mercredi et Amazon jeudi.

L’augmentation des revenus dans Google Cloud est due à une “croissance significative” de Google Cloud Platform (GCP) et à une “forte croissance continue” de G Suite, a déclaré Porat. Elle a ajouté que le taux de croissance de GCP était «significativement plus élevé que celui du Cloud dans son ensemble», mené par les offres d’infrastructure et la plateforme de données et d’analyse de Google, ajoutant que Google Cloud a vu une nouvelle traction dans des domaines tels que les soins de santé, les médias et les communications, et la chaîne d’approvisionnement. optimisation.

EN RELATION: Google obtient une plus grande grille: chef G Suite sur Microsoft, Zoom et le nouveau monde de la collaboration

Google Meet, la technologie de vidéoconférence pour les entreprises, ajoute désormais environ 3 millions d’utilisateurs par jour, a déclaré Pichai lors de la conférence téléphonique. Cela représente une augmentation par rapport au taux de 2 millions de nouveaux utilisateurs quotidiens annoncés par la société chaque mois. Google Meet fait partie de G Suite et a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour mieux rivaliser avec ses rivaux, notamment Zoom, Slack et Microsoft Teams.

Le chiffre d’affaires global d’Alphabet a augmenté de 13% pour atteindre plus de 41 milliards de dollars pour le trimestre, devant les estimations de Wall Street à 40,3 milliards de dollars. Les bénéfices se sont élevés à 6,84 milliards de dollars, en hausse de 27%, ou 9,87 $ / action, en deçà des estimations de 10,36 $ / action.

“La performance a été solide au cours des deux premiers mois du trimestre, mais en mars, nous avons connu un ralentissement significatif des revenus publicitaires”, a déclaré Porat dans le communiqué de presse d’Alphabet. Nous renforçons notre concentration sur une exécution plus efficace, tout en continuant à investir dans nos opportunités à long terme. »

Les actions Alphabet ont augmenté de plus de 4% dans le trading après les heures normales de bureau.