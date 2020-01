Les revenus de Microsoft Surface sont en deçà des attentes après le retard des écouteurs, les AirPods améliorant les résultats d’Apple – .

Écouteurs de surface. (Microsoft Photo)

Les activités matérielles de Surface de Microsoft ont atteint un niveau record de près de 2 milliards de dollars de revenus pour le trimestre de décembre, mais la société a indiqué que le résultat aurait été plus élevé sans les «défis d’exécution» non spécifiés du côté des consommateurs de l’activité Surface.

La société a déclaré que le chiffre d’affaires trimestriel de 1,98 milliard de dollars de l’activité Surface était en deçà de ses attentes internes, indiquant une saison de magasinage des fêtes moins que brillante pour la gamme Surface.

C’est une surprise en partie parce que le grand produit de Microsoft dévoilé avant les vacances a généré beaucoup de buzz positif dans les médias. Cependant, deux des plus gros produits dévoilés à l’époque, les Surface Neo et Duo à double écran, ne sont pas attendus avant la fin de l’année. Et au point de manquer d’attentes, la société a par la suite retardé la sortie de ses nouveaux écouteurs de surface sans fil à 249 $ au printemps 2020.

La fabrication de produits consiste à poursuivre sans relâche tous les détails, ce qui prend du temps… parfois plus que ce que nous avions prévu. Pour nous assurer de vous offrir la meilleure expérience possible pour vous, nos fans et nos clients, les écouteurs Surface seront lancés dans le monde entier au printemps 2020 #Surface

– Panos Panay (@panos_panay) 21 novembre 2019

Amy Hood, directeur financier de Microsoft, a déclaré mercredi après-midi aux analystes et aux investisseurs que la vigueur continue du segment commercial Surface “avait été partiellement compensée par les difficultés d’exécution dans le segment des consommateurs”.

Hood a indiqué plus tard lors de son appel aux résultats que Microsoft n’avait pas encore surmonté ces défis: «Dans Surface, nous nous attendons à une croissance des revenus dans les faibles chiffres à mesure que nous travaillons sur les défis d’exécution dans le segment des consommateurs.»

Microsoft n’a pas encore fourni plus de détails sur la nature de ces défis et s’ils s’étendent au-delà du délai des écouteurs Surface.

Curieux de savoir si Microsoft, en référence aux «défis d’exécution», voulait dire les écouteurs Surface? J’ai oublié que ceux-ci sont retardés jusqu’au printemps 2020.

Cela pourrait représenter un million de choses: fourniture de puces, questions / retours de questions / réponses, marges, problèmes de fabrication, expédition. https://t.co/RFAG3IyU6S

– Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) 29 janvier 2020

Plus tôt cette semaine, Apple a crédité la croissance des ventes d’AirPods et d’Apple Watch pour avoir alimenté une augmentation de 37% dans son segment Wearables, Home and Accessories, qui a dépassé 10 milliards de dollars de revenus pour le trimestre de décembre d’Apple, soit environ 10% des 91,9 milliards de dollars de revenus globaux d’Apple. pour le trimestre.

Les revenus de surface de 1,98 milliard de dollars représentaient environ 5,4% des revenus globaux de Microsoft de 36,9 milliards de dollars pour la période de décembre, le deuxième trimestre de l’exercice 2020 de la société. Cela se compare aux revenus de Surface de 1,86 milliard de dollars, soit 5,7% des 32,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires de la société, au même trimestre un an plus tôt.

Les segments commerciaux sont la force traditionnelle de Microsoft. La société a lancé des produits, notamment le Surface Pro 7 et le Surface Laptop 3 au cours du trimestre.