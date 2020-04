Les revenus des applications montent en flèche en raison du coronavirus

Le coronavirus a eu un effet majeur sur revenus des applications mobiles. Le dernier rapport d’App Annie indique que les utilisateurs dépensé plus de 23 milliards de dollars sur les applications au cours du premier trimestre de l’année. De ce nombre, iOS a conservé les deux tiers du marché, confirmant son leadership sur Android.

App Annie a montré que le consommation d’argent dans les applications iOS Il a augmenté de 5% par rapport à l’année précédente, tout comme sur Google Play. Dans ce domaine, les pays qui ont dépensé le plus d’argent pour les applications étaient les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, jeux et divertissements ceux qui ont les revenus les plus élevés.

Croissance au cours du trimestre coïncide avec le confinement par le coronavirus qui a été adopté dans de nombreux pays. Alors que les entreprises ferment et que les projets sont retardés, jeux vidéo et services vidéo le streaming – comme Netflix et Disney + – génère du trafic et beaucoup de revenus.

Le rapport montre croissance des applications comme Twitch, détenue par Amazon et l’un des services les plus populaires pour regarder des jeux de jeux en streaming. Une autre application qui a gagné en popularité pendant la quarantaine est Discord, un service largement utilisé par les joueurs pour communiquer et créer des communautés. Discord est passé de 91 à 7 en téléchargements en Espagne, La France et l’Allemagne.

L’Italie, parmi les pays qui ont effectué le plus de téléchargements

Houseparty

Italie était l’un des pays qui a enregistré un augmentation considérable des téléchargements, qui a progressé de 15% de plus sur iOS et Android par rapport aux chiffres du dernier trimestre 2019. Ajouté aux applications de jeux et services tels que Netflix ou Disney +, autres catégories qui ont grandi comme la mousse étaient la santé, l’éducation, le travail et la forme physique.

Le confinement dû au coronavirus a amené les gens à ajuster leurs routines et à devenir plus dépendants des appareils mobiles à des fins professionnelles, de divertissement et de santé. Applications de fitness, appels vidéo et même Tinder se sont positionnés comme le plus populaire des trois derniers mois. Il en va de même pour d’autres comme Zoom, Houseparty et Microsoft Teams.

La liste de téléchargement est dominé par TikTok, l’application vidéo populaire, suivie de WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger. En termes de revenus, Tinder occupe la première place, suivi de YouTube et Netflix. De toutes les catégories, Facebook a l’avantage puisque non seulement quatre de ses applications figurent dans le Top 5 des téléchargements, mais ce sont aussi celles qui ont les utilisateurs les plus actifs chaque mois.

