Les revenus des logiciels de F5 Networks bondissent de 50% alors que de grosses acquisitions contribuent à transformer son activité – .

François Locoh-Donou, PDG de F5 Networks (Photo F5)

F5 Networks est «en avance sur son plan» dans ses efforts pour s’étendre au-delà du matériel et dans les logiciels et services, a déclaré son PDG dans une interview avec . après que la société de technologie de réseau et de sécurité basée à Seattle ait signalé une augmentation de 50% des revenus de logiciels et de services dans le trimestre de décembre.

«Je pense toujours que nous en sommes au tout début, mais cela prend maintenant un certain élan», a déclaré le PDG de F5, François Locoh-Donou, notant que de nombreuses autres sociétés de matériel d’entreprise ont eu du mal à opérer un changement similaire.

“Si vous regardez la vitesse à laquelle nous parvenons à faire la transition de notre entreprise vers les logiciels, je ne pense pas que cela ait jamais été fait”, a-t-il ajouté.

Deux acquisitions majeures promettent d’élargir davantage les activités de F5 au-delà des appliances matérielles d’entreprise qui constituaient traditionnellement le cœur de ses activités. L’acquisition de Shape Security pour 1 milliard de dollars a été finalisée la semaine dernière, après l’acquisition de 670 millions de dollars de la société de serveurs Web NGNIX l’année dernière. F5 a annoncé lundi la sortie de NGINX Controller 3.0, la dernière version de sa technologie de livraison d’applications et le premier produit majeur de NGINX depuis la finalisation de l’acquisition.

F5 arrive au point où il offre «à peu près tous les services d’application que vous pouvez imaginer entre le code d’une application et l’utilisateur de cette application», a déclaré Locoh-Donou. Il a déclaré que cette position stratégique donne à l’entreprise des données et des informations uniques qu’elle peut utiliser pour améliorer ses produits.

Pour le trimestre de décembre, le chiffre d’affaires global de F5 a augmenté de 5%, à 569,3 millions de dollars, dépassant les prévisions de chiffre d’affaires des analystes d’environ 3 millions de dollars. Les bénéfices de la société se sont élevés à 155,4 millions de dollars ou 2,55 dollars par action, hors charges ponctuelles, ce qui a dépassé les attentes des analystes de 2,43 dollars par action.

La tour F5 au centre-ville de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Cependant, ses perspectives de bénéfices pour le trimestre de mars, une fourchette de 2,14 $ à 2,17 $ par action, étaient inférieures aux attentes des analystes de plus de 2,40 $ par action, et son stock a chuté de plus de 2% dans le trading après les heures normales.

L’entreprise a attribué l’augmentation des revenus de logiciels et de services à un plus grand nombre de ses clients déployant sa technologie sur plusieurs plates-formes cloud, en plus de leurs propres serveurs et centres de données. F5 a consolidé sa position dans le cloud en octobre grâce à un partenariat avec Amazon Web Services.

F5, qui a emménagé dans un nouveau gratte-ciel du centre-ville de Seattle l’an dernier, emploie environ 5 700 personnes dans le monde à la suite de l’acquisition de Shape Security, a déclaré Locoh-Donou.

Pour le trimestre de décembre, F5 a déclaré environ 7,8 millions de dollars en coûts de restructuration, car elle a supprimé un nombre indéterminé d’emplois dans son organisation de vente nord-américaine. Locoh-Donou a déclaré que la société modifie son équipe de vente pour se concentrer sur des secteurs clés tels que les services financiers.

La société affirme qu’elle travaille actuellement sur l’intégration de Shape Security, en appliquant les enseignements tirés de l’acquisition de NGINX. Lorsqu’on lui a demandé si d’autres acquisitions étaient envisageables pour l’avenir de F5, Locoh-Donou a déclaré que la société était pour l’instant pleinement chargée de ces intégrations. Mais à long terme, il a reconnu «le potentiel de nouvelles acquisitions pour compléter la vision».