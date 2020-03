Les revenus publicitaires de Google et Facebook augmenteront les dépenses télévisées pour la première fois

Les marques devraient dépenser plus d’argent en publicité avec Facebook et Google qu’elles ne le sont dans l’ensemble du secteur mondial de la télévision cette année, selon de nouveaux chiffres de l’institution Warc.

Selon le cabinet, les revenus publicitaires de Facebook et de la société mère de Google, Alphabet, devraient atteindre 231,9 milliards de dollars en 2020.

Les dépenses publicitaires télévisées devraient augmenter de 2,5% cette année pour atteindre 29,2% de l’ensemble de la publicité mondiale. Cependant, cette augmentation résultera de l’élection américaine de 2020 qui verra plus de 4 milliards de dollars dépensés pour la promotion des campagnes présidentielles.

Comment l’OTT dans la diffusion sportive aura-t-il un impact sur la publicité? Les géants de la technologie devraient payer & apos; pour le partage d’informations sur les utilisateursUS accélère le sondage sur le monopole de la publicité en ligne de Google

Les marques dépenseront 192,6 milliards de dollars de publicité à la télévision cette année, ce qui marque la première fois que les entreprises dépensent plus de publicité avec Facebook et Google qu’elles n’en ont à la télévision.

Publicité mondiale

En 2020, les dépenses publicitaires globales mondiales devraient augmenter de 7,1% pour atteindre 600 milliards de dollars, en partie grâce à une croissance de 13,2% des campagnes en ligne. Facebook et Alphabet devraient recevoir 35 cents pour chaque dollar publicitaire dépensé cette année.

Rédacteur en chef de Warc, James McDonald a expliqué que le montant dépensé pour les publicités sur Internet a considérablement augmenté depuis 2015, déclarant:

«La croissance des publicités sur Internet a été beaucoup plus forte que l’état de l’économie mondiale ne le laisse entendre, augmentant sept fois plus vite en moyenne depuis 2015. Mais, hormis la réglementation, les plateformes en ligne sont liées par la loi des grands nombres, et la croissance des revenus ralentit pour les principaux des joueurs comme Alphabet et Facebook. “

Alors que les géants de la technologie dépasseront les dépenses publicitaires télévisées pour la première fois cette année, les chiffres de Warc ont également montré que les médias traditionnels devraient atteindre une croissance record de 1,5% pour atteindre 324,2 milliards de dollars cette année, ce qui marque la première augmentation depuis 2011. Cette croissance sera probablement stimulé par les campagnes électorales présidentielles américaines et les Jeux olympiques de Tokyo.

Cependant, les chiffres de Warc n’incluent pas l’impact potentiel de l’épidémie de coronavirus qui pourrait entraîner un «impact notable» si de grands événements tels que les Jeux olympiques ou le tournoi Euro 2020 sont annulés ou reportés.

Nous avons également rassemblé les meilleurs outils de marketing de contenu

Via City AM