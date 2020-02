Les robots ne prennent pas le relais et rapprochent les ingénieurs du client – .

CTO de Flexe David Glick. (Photo Flexe)

Note de l’éditeur: Ce qui suit est un article invité rédigé par David Glick, CTO chez Flexe, une startup logistique de Seattle.

J’ai passé beaucoup de temps dans des entrepôts. J’ai rejoint Amazon en tant que chef de projet junior à la fin de 1998, alors que l’entreprise commençait à peine à se développer. Le cyber lundi n’existait pas, mais nous avons eu un pic de vacances. Notre centre de distribution de Seattle avait besoin d’aide pour répondre à la demande, donc tout était sur le pont. J’ai travaillé pendant trois semaines sur le quart de minuit, et mon travail consistait à obtenir des boîtes sur les camions afin que les camions puissent arriver aux clients. Maintenant, en tant que CTO de FLEXE, je passe encore du temps dans des entrepôts.

Déplacer des protons et des neutrons – InstantPots, livres et matelas – est beaucoup plus difficile que de déplacer des électrons: créer des sites Web et acheminer des ordres. Mais c’est ce défi qui m’a gardé engagé et c’est ce qui rend la logistique si intéressante.

Voici deux des leçons que j’ai apprises de deux décennies en technologie logistique.

Mettre les ingénieurs au plus près du client

À la base, les ingénieurs résolvent les problèmes. Le moyen le plus efficace pour eux de découvrir des solutions est de les rapprocher du client.

Au cours d’une visite d’entrepôt avec un vice-président principal des opérations, nous avons constaté un flux de travail incroyablement inutile. L’associé a dû scanner le même code-barres quatre fois dans quatre fenêtres différentes. Il m’a appelé pour m’expliquer à quel point mon logiciel était cassé. J’ai partagé cela avec le directeur en charge de ce domaine, qui l’a dit au chef d’équipe. Ce manager a dit: “ce n’est pas sur notre feuille de route.” Ce message n’a jamais atteint un ingénieur!

Quelques semaines plus tard, une équipe d’ingénieurs s’est rendue dans le même entrepôt et a vu le même flux de travail. L’une d’elles a dit: «c’est idiot, je peux arranger ça», et elle l’a fait.

Lorsque vous avez trop de maillons dans la chaîne de communication, cela peut rapidement devenir un jeu de téléphone, ce qui risque de désinformation et de confusion (voir ci-dessous pour une représentation visuelle de ce à quoi cela ressemble).

(Cliquez pour agrandir)

Les ingénieurs doivent comprendre en profondeur le problème qu’ils résolvent. Cela ne peut pas se produire si cinq étapes sont supprimées du problème. Le moyen le plus efficace de résoudre un problème est de le voir de première main.

La première fois que j’ai amené un groupe d’ingénieurs FLEXE dans l’un de nos entrepôts, nous nous sommes tenus sur le sol et un associé est venu vers nous et a dit: «Qu’est-ce que cette erreur signifie?» Cela a fourni une expérience beaucoup plus viscérale pour l’ingénieur que obtenir un billet Zendesk à 2 000 miles de distance. Inutile de dire que le bug a été corrigé et déployé dans l’heure. À la fin du voyage, l’équipe débordait de nouvelles idées sur la façon d’améliorer notre technologie.

La technologie logistique du bâtiment est complexe. Toutes les pièces du puzzle doivent être assemblées pour que les opérations se poursuivent et pour assurer la sécurité des personnes. Il est extrêmement difficile d’améliorer les processus existants et nuancés à travers le pays. Obtenir des ingénieurs dans l’entrepôt leur permet d’acquérir une meilleure compréhension du client afin de pouvoir créer les meilleurs produits.

Les robots ne prennent pas le relais

(Photo Flexe)

Vous avez peut-être vu des vidéos de robots défiler dans l’entrepôt et entendre les rumeurs selon lesquelles l’intelligence artificielle et l’automatisation remplaçaient des emplois. Je ne suis pas d’accord. La logistique est une industrie de 1,6 billion de dollars; une partie de cela sera automatisée. Malgré cela, seules quelques entreprises dans le monde ont un stock et une demande suffisants pour garantir ce niveau d’automatisation (je pense à trois).

Ce qui est plus important que de lancer l’automatisation dans un processus, c’est de comprendre quel problème vous essayez de résoudre.

Lors de l’exécution des commandes dans un entrepôt, la partie la plus exigeante en main-d’œuvre parcourt les kilomètres nécessaires pour sélectionner l’inventaire. Alors que certaines sociétés de robotique ont passé du temps à essayer d’imiter la main humaine pour améliorer la façon dont les commandes sont prises, les robots Kiva que nous avons mis en œuvre chez Amazon ont automatisé la partie marche de l’équation. Les mains humaines sont difficiles à reproduire, le transport d’objets lourds ne l’est pas.

Il est intéressant et amusant de faire l’hypothèse à quoi ressemblera l’avenir de l’IA, de la robotique et de l’automatisation, mais même la technologie la plus cool n’aura pas d’importance si vous ne pouvez pas donner aux consommateurs ce qu’ils veulent: une livraison rapide et gratuite. Pour ce faire, les détaillants et les marques doivent mettre l’inventaire à proximité des clients pour raccourcir le dernier kilomètre de livraison. Toute l’automatisation dans le monde ne vous aidera pas si votre réseau est inefficace et ne peut pas répondre aux demandes des consommateurs.

Il y a certainement un potentiel pour l’avenir de la robotique, de l’IA et de l’automatisation dans la logistique. Je ne suis tout simplement pas convaincu que cela va se faire au détriment des travailleurs humains.

Qu’est-ce qui nous attend au cours des 20 prochaines années?

De la fabrication des matières premières à la livraison au dernier kilomètre, la technologie perturbe la chaîne d’approvisionnement. Et il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes tous des consommateurs et nos comportements d’achat évoluent rapidement. La seule façon pour les détaillants et les marques de suivre le rythme est avec la technologie. Pour construire les bonnes solutions, les ingénieurs derrière la technologie doivent se rapprocher du client et déployer l’automatisation intentionnellement. Après 20 ans dans la technologie de la logistique, je suis certain de ces deux choses.