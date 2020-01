Les rôles technologiques dominent la liste de Glassdoor des 50 meilleurs emplois en Amérique pour 2020 – .

(Image BigStock)

La liste de Glassdoor des 50 meilleurs emplois en Amérique est dominée par la technologie en 2020, avec sept des 10 premières places et près de la moitié de la liste complète allant aux rôles technologiques. Le site de recherche d’emploi a basé la liste sur trois facteurs: le salaire de base médian, le nombre de postes vacants aux États-Unis et la satisfaction globale au travail rapportée sur Glassdoor par les employés réels dans ces rôles.

L’ingénieur front end est le soi-disant «meilleur emploi» en Amérique, remplaçant le data scientist au n ° 1, un emploi qui occupait la première place depuis 2016 et qui est tombé cette année au n ° 3.

Les autres emplois technologiques dans le top 10 incluent développeur Java, chef de produit, ingénieur Devops, ingénieur de données et ingénieur logiciel.

Alors que le salaire de base médian pour l’ingénieur frontal est de 105 240 $, le poste de technicien le mieux rémunéré sur la liste est le chef de produit au n ° 4, avec un salaire de base médian de 117 713 $. Le recruteur d’entreprise a obtenu le score le plus élevé en termes de satisfaction au travail, à 4,4 sur 5.