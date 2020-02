Les Romuliens ont créé le Borg (c’est leur secret)

Le grand secret des Romuliens pourrait-il Star Trek: Picard serait-ce qu’ils étaient responsables de la création des Borgs? Jusqu’à présent dans sa première saison, Star Trek: Picard a été une entrée relativement révolutionnaire dans la mythologie de la franchise – Data a (au moins) 2 filles secrètes, Picard a démissionné d’un Starfleet corrompu et complot, et des assassins romuliens opèrent ouvertement dans Espace Fédération et au-delà. Sans surprise, Jean-Luc Picard se retrouve au centre des événements, après avoir été contraint de regarder l’un des enfants de Data se faire tuer par ses poursuivants romuliens. L’ex-capitaine vieillissant de l’Enterprise dirige maintenant un équipage assemblé à la hâte dans une mission désespérée pour retrouver l’autre fille avant les embarrassants Romuliens.

En termes de mythologie, Star Trek: Picard plonge beaucoup dans la tradition borg et romulienne. L’histoire se déroule au lendemain des événements Prime Timeline de J.J. Le film Star Trek 2009 d’Abrams, où une supernova géante (arrêtée par Spock) a anéanti la planète Romulus. Bien que Starfleet ait initialement accepté d’aider l’empire romulien en cas de besoin, une attaque terroriste inopportune y a payé, et c’est la principale source de l’animosité entre Starfleet et les Romuliens. Cependant, il y a quelque chose de plus insidieux bouillonnant sous la surface, sans doute lié à la nouvelle mission des Romuliens de déconstruire tout un cube de drones Borg.

Avec les histoires des Borgs et des Romuliens continuant à se mêler à chaque épisode de Star Trek: Picard, il est possible que les deux races soient plus étroitement intégrées que ce que l’on pensait auparavant, et beaucoup spéculent (RLM, par exemple) que les Romuliens pourraient avoir en fait été responsable de la création du Borg en premier lieu.

Les origines des Borgs sont inconnues

L’une des principales attractions des méchants cybernétiques de Star Trek est leur origine mystérieuse. Dans l’état actuel des choses, les Borgs n’ont pas d’histoire de création claire; le Collectif se serait développé sur plusieurs milliers d’années, mais les enregistrements de l’activité des Borgs dans l’univers de Star Trek ne remontent qu’à environ 1000 ans, l’espèce devenant progressivement plus dominante au cours de cette période. La principale caractéristique des Borg en tant que formes de vie est leur mélange de vie organique et artificielle – les drones Borg sont créés en «assimilant» la matière organique avec des améliorations technologiques et une connexion à un esprit de ruche. Bien que les éléments artificiels de leur biologie suggèrent une sorte de créateur Borg, une telle figure n’a jamais été révélée. La reine Borg se rapproche le plus, mais agit simplement comme un chef, plutôt que comme un ancêtre.

Les Borgs recherchent la perfection vivante en assimilant toute vie artificielle dans leur propre nature, et leur objectif entier tourne autour de cet objectif, l’individualité, l’émotion et les relations étant remplacées par une logique dure et froide et une volonté de se répandre le plus largement possible à travers l’univers. Tant que leurs origines restent troubles, cependant, la véritable histoire des Borgs pourrait encore être révélée.

Les Romuliens ont-ils créé le Borg?

Un indice majeur que les Romuliens auraient pu créer le Borg il y a plusieurs siècles vient d’une prophétie prononcée par un érudit romulien appelé Ramdha. Selon la légende romulienne, le “Jour de l’anéantissement” viendra lorsque “tous les démons enchaînés briseront leurs chaînes” et seront dirigés par un “Destructeur” appelé Seb-Cheneb. Bien qu’il ne soit pas explicite, il existe plusieurs indices Borg dans ce mythe romulien. Premièrement, Ramdha reconnaît la fille de Data, Soji, comme Seb Cheneb et révèle que le Destructeur est l’une des deux sœurs. La carte pixmit que Ramdha tient pendant cette scène représente deux filles, une en noir et une en blanc. Si Soji est le Destructeur, il s’ensuit naturellement que Dahj pourrait représenter le Créateur.

Par «démons enchaînés», il est difficile de ne pas imaginer que Ramdha fait référence au Borg déconnecté. Avec les retours de Seven of Nine et Hugh, Star Trek: Picard plonge profondément dans ce qui se passe lorsqu’un Borg est séparé du Collectif, et le Romulan Reclaimation Project se déroule sur un cube entier de drones Borg inactifs. Puisque Soji est une androïde, elle pourrait être programmée pour réveiller et contrôler tout Borg déconnecté de l’esprit de la ruche, et peut-être même ceux connectés.

On ne sait pas pourquoi Soji, ou même les Borgs, chercheraient à détruire toute vie, car ce n’est pas la première directive des méchants. Peut-être, cependant, le mot «annihilation» a été mal traduit et devrait en fait se lire «assimilation». Si c’est le cas, la prophétie romulienne annonce un jour où les Borgs se lèveront aux ordres de Soji et assimileront toute vie, partout. Bien sûr, le fait même qu’un ancien mythe romulien prédirait la destruction aux mains des Borgs suggère une connexion plus profonde entre les deux espèces.

Les Romuliens ont un grand secret en Picard lié aux androïdes

Bien que la prophétie romulienne de Ganmadan fasse allusion aux Borgs, elle ne suggère pas nécessairement que l’un est responsable de la création de l’autre, bien que cette image change lorsque l’on considère les autres domaines de la culture romulienne Star Trek: Picard a révélé. Jean-Luc et ses femmes de ménage romuliennes ont travaillé ensemble pour identifier le groupe d’assassins qui ont attaqué Dahj et ont conclu qu’il s’agissait très probablement de Zhat Vash, un prédécesseur plus ancien, plus secret et plus meurtrier de la police secrète romulienne Tal Shiar.

Naturellement, on sait très peu de choses sur ce groupe, y compris s’ils existent vraiment, mais Laris et Zhaban révèlent quelques détails clés. Apparemment, les Zhat Vash ont été formés pour garder un secret qui affecterait le fondement même de la culture romulienne s’il devait être dévoilé. Grâce aux opérations secrètes du commodore Oh et de ses subordonnés, on peut également conclure que les Zhat Vash ont une haine profonde de la vie synthétique et de l’IA, et pour cette raison, cherchent à détruire Dahj, Soji et tous les êtres similaires. En ajoutant un mythe romulien / borg partagé, un profond secret sombre et une haine brûlante pour les robots, la conclusion la plus évidente est que les Romuliens ont en quelque sorte fait partie intégrante de la création du Borg.

Bien que tout autre détail soit purement spéculatif, il correspond au canon et à la chronologie établis que les anciens Romuliens auraient pu commencer à expérimenter avec des formes de vie artificielles, ont accidentellement créé le Borg et réalisé la terreur que leurs expériences avaient suscitée. Constatant que leurs nouveaux cyborgs ne pouvaient pas être contrôlés, les Romuliens pourraient avoir par la suite lancé leur création naissante dans le Quadrant Delta (où les Borgs ont été découverts pour la première fois) et établi le Zhat Vash pour s’assurer que le secret restait caché, à la fois des Romuliens et d’autres espèce. Des siècles plus tard, après que ces premières expériences sur les Borgs se soient développées et se soient répandues à travers la galaxie, les Romuliens et les Borgs sont à nouveau entrés en contact, provoquant un désastre pour tous.

Le cube Borg / l’artefact romulien

Star Trek: Picard a révélé précédemment que les Romuliens ont atteint leur cube Borg lorsqu’un navire scout de l’empire Romulien a été attaqué par Borg et ses occupants ont été assimilés. Curieusement, cependant, ce processus a fini par séparer tous les Borg à bord du Collectif et a rendu les Romuliens assimilés fous. On dit que c’est la première fois que les Borg tentaient de transformer les Romuliens en leur propre genre, bien que l’exactitude de cette déclaration soit un sujet de débat, mais la raison pour laquelle la biologie romulienne s’est avérée si résistante au contrôle des Borg reste un mystère clé de Star Trek : Picard.

Cette résistance naturelle à l’assimilation fournit un autre lien intrinsèque et ancien entre le genre Borg et le Romulien. Et si ce dernier avait créé les cyborgs maléfiques, il est logique qu’ils puissent intégrer des procédures de sécurité qui empêcheraient une assimilation réussie. Un raisonnement similaire expliquerait également comment Ramdha reconnaît Soji comme Seb-Cheneb – son côté romulien connaît le mythe, mais ses améliorations Borg reconnaissent la fille de Data comme le leader qui brisera leurs chaînes. Quant à Dahj, si elle était vraiment le «créateur», elle aurait pu être construite pour abriter les plans romuliens originaux utilisés pour donner naissance au Borg, donnant au Zhat Vash une autre motivation pour la tuer.

Star Trek: l’attaque romulienne de Picard sur Mars devait “protéger” la Fédération

Mis à part la mythologie romulienne, le mystère des filles de Data et la conspiration de Starfleet ont un côté complètement différent – l’attaque contre les chantiers navals de Mars et Bruce Maddox. Si Soji est conçu pour diriger les Borgs, pourquoi Maddox l’aurait-elle créée en tant que telle? Et comment le lien Borg / Romulien entre-t-il dans l’incident martien?

Ayant créé une race de cyborgs qui menacent désormais toute vie organique, le Zhat Vash serait soucieux non seulement de cacher son propre secret, mais aussi de s’assurer que personne d’autre ne fasse la même erreur. Grâce aux exploits scientifiques de Data, Maddox et Starfleet, Star Trek a tracé une progression progressive dans la vie artificielle de la Fédération, et le Zhat Vash a peut-être finalement remarqué. Cependant, la cabale secrète romulienne ne pouvait pas très bien envoyer simplement une lettre à Starfleet les avertissant de ne plus se mêler des synthétiques. Une attaque terroriste de grande envergure, en revanche, serait probablement suffisante pour arrêter de telles expériences, et cela s’est donc avéré, avec Starfleet interrompant tout travail et production du genre de Data. Par conséquent, les Zhat Vash ont “protégé” la galaxie contre un autre incident de création de Borg, mais au prix de vies de la Fédération et des Romuliens.

Mais comment Bruce Maddox s’intègre-t-il dans une intrigue aussi sombre? Star Trek: Picard a confirmé que Maddox travaillait toujours à l’Institut Daystrom avant l’interdiction des synthés de Starfleet, mais a très mal pris le changement de législation et a à peine été vu depuis. Néanmoins, Bruce était un garçon intelligent, et s’il pouvait en quelque sorte faire le lien entre les Romuliens et les Borgs, il aurait pu être tenté de créer la forme de vie androïde parfaite qui non seulement compléterait le travail de sa vie en tant que réalisation technique, mais réussirait également à faire tomber les Romuliens et la Fédération, se venger de ceux qui ont contrecarré ses recherches en premier lieu.

Star Trek: Picard continue avec “Stardust City Rag” le 20 février sur CBS All Access et Amazon Prime.

