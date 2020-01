Les routines de l’Assistant Google n’ont pas fonctionné sur Android Auto depuis plus d’un an, toujours aucune solution en vue

Les fonctionnalités de l’Assistant sont loin d’être cohérentes sur toutes les plateformes et sont restées les mêmes depuis le lancement du service. Certaines commandes fonctionnent sur les téléphones mais pas sur les haut-parleurs, d’autres vice-versa, sans parler des montres connectées, des téléviseurs, des voitures, des casques Bluetooth et d’autres types d’appareils. Voici un autre exemple de cette fragmentation: les routines ne fonctionnent pas sur Auto. En fait, ils n’ont pas été pris en charge depuis plus d’un an et il n’y a pas de solution à l’horizon.

Il y a plus d’un an, les routines étaient parfaitement fonctionnelles sur Android Auto. Que vous les utilisiez pour déclencher votre départ de la maison, le trajet domicile-travail, le trajet domicile-travail ou toute autre routine sur mesure pendant que vous conduisiez, l’Assistant a répondu correctement et a exécuté toutes les commandes. Puis, vers octobre 2018, il a cessé de fonctionner, apparemment sur les téléphones et les unités principales de la voiture. La fonctionnalité était déjà boguée pour quelques utilisateurs, mais ce n’est qu’en octobre que les rapports de l’assistant répondant “Les routines ne sont actuellement pas prises en charge sur cet appareil” ont commencé à arriver. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup plaintes à ce sujet à travers divers forums et fils de soutien depuis.

Même routine demandée sur Assistant au téléphone (avec réponse) et 4 fois sur Auto (pas de réponse).

Même si votre routine est quelque chose d’aussi bénin que de remplacer quelques mots (c’est-à-dire pas d’équipement domestique intelligent, pas d’envoi de messages ou d’appels), cela ne fonctionne pas. Dans l’exemple ci-dessus, vous pouvez me voir l’essayer avec une routine qui remplace “quel temps fait-il au travail” par “quel temps fait-il à Ballouneh, Liban” (pour éviter toute confusion avec les ballons). Cela fonctionne sur mon Pixel 4 XL, sur mes haut-parleurs et écrans intelligents, mais lorsque je l’essaie depuis Android Auto sur mon Pixel 4 XL, on me dit que les routines ne sont pas prises en charge sur cet appareil. C’est une limitation étrange qui n’a pas de sens.

Bluetooth, Ne pas déranger, Bien-être numérique, mises à jour d’applications et autres coupables ont été théorisés par les utilisateurs, mais aucun d’eux ne semble être responsable. De nombreuses “solutions” ont également été suggérées, mais encore une fois, aucune ne fonctionne vraiment à ce stade. Il semble qu’une règle générale “aucune routine en Auto” ait été mise en place par les équipes Assistant et / ou Auto et vous ne pouvez pas la contourner.

Ce n’est pas le premier bogue que nous avons signalé dans Assistant sur Android Auto – la plate-forme semble avoir dessiné le petit bâton des erreurs d’Assistant – mais c’est certainement l’un des plus anciens. Google a également été muet à ce sujet, sans explication ni calendrier pour un correctif. Nous avons contacté l’entreprise et vous informerons si et quand nous vous répondrons.