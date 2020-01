Les RTX 3080 de Nvidia pourraient arriver avec 20 Go de VRAM

Il en manque très peu lors de la prochaine présentation du nouvelle génération de cartes vidéo Nvidia. En mars, il y aura l’annonce de la nouvelle série GeForce RTX 30xx dont le protagoniste incontesté, au moins au début, sera RTX 3070 et RTX 3080. De grands changements sont attendus, notamment parce que l’entreprise a changé d’architecture. ampère remplacera turation. Déjà, ce changement suffit à ajouter du battage médiatique, un battage publicitaire qui est satisfait par la fuite des spécifications des deux modèles.

Les cartes avec les deux noms de code sont apparues, GA104 et GA103. Le premier est le RTX 3070 et selon la fuite qu’il aura 48 ensembles de baies SM, 3072 processeurs de flux et support de 8 à 16 Go de GDDR6 VRAM. Au lieu de cela, le RTX 3080 aura 60 baies SM, 3480 processeurs de flux et toujours deux variantes concernant la VRAM GDDR6, une pour 10 et une pour 20 Go.

Nvidia GeForce RTX 30xx: la nouvelle génération

Au niveau des spécifications nues et brutes, il y a une amélioration substantielle par rapport à la série phare actuelle de Nvidia. Il y a une amélioration par rapport processeurs utilisés, mais surtout par rapport à la RAM. Cela commence à partir d’un minimum de 8 Go, qui est égale à la quantité présente sur le RTX 2080 Super, jusqu’à 20 Go. Impressionnant.

Les autres parties seront découvertes au cours de la Conférence GTC, un événement à ne pas manquer pour les fans. Au milieu de tous les chiffres mentionnés ci-dessus, cependant, il y a un aspect qui fera tant de différence, la nouvelle architecture. Selon la façon dont la carte vidéo sera utilisée, vous devrez voir comment les différents programmeurs tiers parviendront à optimisez tout pour un fonctionnement correct avec un nouveau matériel.