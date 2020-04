les rumeurs reviennent sur le retour au passé du chat

Avec l’émergence complète du coronavirus, la popularité de WhatsAppSi possible, il a augmenté encore plus dans le monde. En raison des fameuses politiques de distanciation sociale, en Italie comme dans le monde entier, de plus en plus de personnes sont obligées de se rencontrer de manière virtuelle.

WhatsApp, a démenti toute rumeur sur le retour aux profils payants

Malheureusement, comme nous le soulignons depuis un certain temps, même les méchants qui peuplent le réseau profitent de cette situation. Tout d’abord avec les faux messages sur Covid-19, tous ceux-ci sont revenus circuler avec une grande insistance chaînes grouillant de fausses nouvelles.

Il n’est donc pas surprenant que, dans ces heures, des rumeurs circulent constamment qui parlent d’un retour de profils payés sur WhatsApp.

Les regrets d’un retour dans le passé pour la plateforme de messagerie, il est bon de le souligner immédiatement, ils n’ont rien de véridique. Ces derniers temps, en fait, toute l’équipe de les développeurs il a réitéré que tout comme la plateforme est gratuite à ce jour, elle le sera dans un proche avenir. Les utilisateurs ne doivent donc pas s’attendre à des changements de ce point de vue.

Plus que le retour des profils payants, il est donc nécessaire de garder à distance la mer de fausses nouvelles qui se répand sur WhatsApp ces jours-ci. Rappelez-vous que certains de ces faux messages manifestement peuvent également masquer des tentatives phishing. En trompant un lien, en fait, les attaquants pourraient extorquer informations personnelles aux utilisateurs ignorants qui prennent le premier message sensationnel.