Les rumeurs selon lesquelles les processeurs de Comet Lake-S offrent un autre aperçu de Comet Lake-S

À ce stade, tout ce que nous savons sur Comet Lake-S – les prochains processeurs de bureau de la gamme Comet Lake d’Intel – n’est que spéculation et rumeurs. Pourtant, grâce aux fils solides des fuites matérielles aux yeux d’aigle, beaucoup d’entre eux sont à peu près confirmés.

Prenez les processeurs Intel Core i9-10900 et Core i5-10500 comme exemples. Les diapositives d’Intel, qui sont apparues sur Informatica Cero fin décembre 2019, montrent ces prochains processeurs Comet Lake-S avec 10 cœurs, 20 threads et une vitesse d’horloge boost à 5,1 GHz, et 6 cœurs, 12 threads et 4,5 GHz. augmenter la vitesse d’horloge, respectivement.

Grâce à l’utilisateur de Twitter @_rogame, qui a récemment remarqué que les CPU font leur apparition dans la base de données 3DMark, certaines des spécifications de ces deux puces sont maintenant confirmées, nous donnant un autre aperçu de la gamme très attendue de Comet Lake-S.

Spécifications Intel Core i9-10900 et Core i5-10500

Selon les captures d’écran tweetées par l’enquêteur matériel, le Core i5-10500 comportera certainement 6 cœurs, 12 threads et une vitesse d’horloge de base de 3,1 GHz – bien qu’il semble que 3DMark n’ait pas détecté correctement son horloge de boost.

Le Core i9-10900, quant à lui, impressionnera certainement avec ses 10 cœurs et ses 20 threads. Cependant, il cherche à ne fournir que des vitesses d’horloge de base de 2,8 GHz et de 4,9 GHz, un peu plus bas que ce qui était indiqué sur les diapositives divulguées susmentionnées.

Bien qu’il puisse être prématuré de s’inquiéter des chiffres inférieurs – comme le rapporte Tom’s Hardware, il peut s’agir d’échantillons d’ingénierie dont les spécifications sont susceptibles de changer. Nous pourrions encore obtenir l’horloge de boost de 5,1 GHz lorsque le Core i9-10900 sera finalement déployé.

Bien qu’aucune autre information ne soit disponible dans les captures d’écran partagées, le fait que nous voyons de plus en plus de signes de ces rumeurs de puces Comet Lake-S – une entrée UserBenchmark pour un Intel Core i3-10300 a également été divulgué récemment – est déjà une excellente nouvelle . Cela signifie que les puces Comet Lake-S sont en bonne voie et seront lancées très bientôt, peut-être au deuxième trimestre ou au début du printemps.