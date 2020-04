Les Samsung Galaxy A51 et Galaxy A71 5G sont officiels, voici les fonctionnalités

Samsung a dévoilé les nouveaux Galaxy A51 5G et Galaxy A71 5G, les rendant disponibles sur le marché américain avec d’autres modèles de la gamme A. S’il n’y avait pas le SoC Exynos 980 avec modem 5G intégré, les nouveaux smartphones sont assez similaires aux variantes LTE lancées en décembre de l’année dernière.

Samsung Galaxy A51 5G, caractéristiques et prix

Le Samsung Galaxy A51 5G est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution FullHD + (2400 x 1080 pixels) et d’un trou au centre, à l’intérieur duquel se trouve la caméra selfie. Le smartphone, comme prévu, est alimenté par un SoC Exynos 980 avec processeur octa-core 2,2 GHz et modem 5G intégré, accompagné de 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne extensible jusqu’à 1 To avec microSD.

Quant au secteur photographique, le Samsung Galaxy A51 5G implémente un quad-appareil photo externe avec capteur principal de 48 MP, un objectif grand angle de 12 MP, un objectif macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 5 MP. La caméra frontale, cependant, est de 32 MP. Le smartphone est équipé d’une batterie de 4500 mAh avec un support de charge rapide de 15 W et est disponible dans les couleurs Prism Cube Black, Prism Cube White et Prism Cube Pink au prix de 499,99 $.

Samsung Galaxy A71 5G, caractéristiques et prix

Le Samsung Galaxy A71 5G est équipé d’un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces avec une résolution FullHD +. Comme son frère cadet, il est également alimenté par un SoC Exynos 980 avec un processeur octa-core 2,2 GHz, mais arrive sur le marché avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To via microSD.

En ce qui concerne le secteur photographique, le Samsung Galaxy A71 5G dispose d’un quadricaméra arrière avec capteur principal de 64 MP, d’un objectif ultra grand angle de 12 MP, d’un capteur de profondeur de 5 MP et d’un objectif macro de 5 MP. La caméra avant mesure 32 MP. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh et prend en charge une charge rapide à 25 W. Le smartphone est disponible dans les couleurs noir, gris et bleu au prix de 599,99 $.