les sanctions ont été augmentées

La conduite automobile est une action que des millions de citoyens mènent quotidiennement et pourtant, aujourd’hui encore, certains pensent que se laisser distraire en le faisant est tout à fait naturel; un exemple? Restez au téléphone pour échanger des messages ou parcourir les réseaux sociaux. Malheureusement, surtout chez les jeunes, cette pratique est répandue et en partie à cause de la légèreté et en partie à cause de l’ignorance, deux détails très importants sont toujours ignorés: au risque il n’y a pas seulement sa propre vie et si “pincée” les sanctions ne sont pas aussi léger qu’ils puissent paraître. La diffusion de plus en plus large des smartphones et les actions qui peuvent être menées à travers les mêmes appareils ont en effet amené de nombreuses personnes à compter fortement sur eux.

Conduite de smartphone: voici ce qui se passe lorsque la loi est enfreinte

Le smartphone ne sera plus utilisé, même si vous vous arrêtez un feu rouge: le nouveau code de la route est clair et déclare qu’en cas d’interception lors de la réalisation de cette opération, les sanctions ne seront pas minimales. Quant aux amendes, par exemple, nous partirons de quelques minutes de 422,00 euros arriver à chanter des sommes i 1678.00 euros. Tout ne s’arrête pas là car pour un comportement aussi insensé vous pouvez également risquer le retrait de votre licence pour une durée comprise entre sept jours et deux mois.

Dans le cas où un conducteur est pris sur le fait et est même récidiviste, les pénalités ont été encore augmentées par la mise à disposition de minutes d’un montant variable entre 644.00 euros et 2588.00 euros. Attention enfin au points de licence: jusqu’à dix pourraient être réduits dans ce cas.