Les scènes d’action de Maverick se comparent au film original

Étant donné que cela fait 34 ans que le Top Gun d’origine, il n’est pas surprenant que Top Gun: Maverick a l’intention d’utiliser des éléments cinématographiques modernes pour exécuter ses propres séquences d’action différemment de son prédécesseur. Ce film original était un phénomène de la culture pop de 1986 provenant du réalisateur Tony Scott qui a cimenté Tom Cruise en tant que star de cinéma et a rapporté un énorme montant de 356,7 millions de dollars dans le monde. Compte tenu de ces énormes réalisations dans sa popularité, il était inévitable que Top Gun engendrerait un suivi.

Un tel successeur se présente sous la forme de Top Gun: Maverick. Cette fois, dirigé par Joseph Kosinski (Oblivion), cette fonctionnalité verra le protagoniste de Top Gun Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) planer encore à travers les cieux en tant que pilote d’essai. Alors qu’il est en train de former un groupe de pilotes pour une mission importante, Maverick finit par se retrouver face à face avec le fils de son meilleur ami décédé “Goose”, Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller). Ce titre très attendu met également en vedette Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm et Ed Harris et fera ses débuts dans les salles le 26 juin 2020.

Dans ces deux fonctionnalités Top Gun, les séquences d’action jouent un grand rôle dans la procédure. Dans le cas du Top Gun d’origine, de telles séquences impliquaient généralement des personnages centraux se livrant à des combats aériens dangereux avec des avions de chasse pour capturer un sentiment général d’excitation et de tristesse, comme lors de la mort prématurée de Goose (Anthony Edwards). Quelles que soient les émotions que ses scènes d’action essayaient de transmettre, Top Gun avait une qualité captivante qui attirait le public. Le film présentait également notamment des méthodes pratiquement réalisées pour capturer des avions de chasse en vol. L’écran bleu et d’autres raccourcis ont été réduits au minimum, et les caméras ont plutôt capturé des avions réels planant à travers le ciel. Ces clichés ont ensuite été filtrés à travers le style de montage à tir rapide de Tony Scott. Cette méthode frénétique de montage garantissait que le rythme de ces séquences intenses ne tardait jamais; ils se déplaçaient toujours aussi vite que les jets eux-mêmes.

Ce mélange a assuré que les plus grands décors de Top Gun étaient le genre de séquences de films à succès que vous ne pouviez pas détourner. Lorsqu’il atteindra des multiplexes en quatre mois, Top Gun: Maverick sera armé d’un barrage de ses propres scènes d’action dans l’espoir d’être à la hauteur des normes élevées de spectacle aérien que son prédécesseur avait fixées des décennies auparavant. Sans Tony Scott derrière la caméra et une toute nouvelle génération d’effets spéciaux à sa disposition, il est clair que les scènes d’action de Top Gun: Maverick ne rechaperont pas simplement le même terrain que les scènes d’action de son prédécesseur.

Top Gun: L’équipe créative de Maverick a l’intention d’établir sa propre identité en rendant ses scènes d’action plus immersives au niveau visuel. Le sentiment d’être complètement englouti dans le monde de Top Gun était un élément clé que les gens appréciaient dans le film original, et ce trait passera au niveau supérieur dans Maverick grâce à ce long métrage filmant ses séquences aériennes dans une technologie de caméra 6K sans précédent . Avec ce niveau de qualité d’image, les téléspectateurs peuvent se sentir comme s’ils étaient là dans le cockpit avec Maverick, Rooster et tous les autres personnages. Cependant, le travail de caméra n’est pas le seul moyen pour Maverick de renforcer le sens du réalisme dans ses scènes d’action.

Peut-être inspiré par les cascades pratiquement réalisées et largement appréciées dans les films Mission: Impossible les plus récents de Cruise, Maverick publie également des supports marketing qui soulignent à quel point les grandes stars étaient fortement impliquées dans les cascades intenses de Maverick. Ces featurettes montrent un niveau de réalisme viscéral dans les scènes d’action qui se sent déjà différent de ce que le Top Gun original offrait. Le temps nous dira si Top Gun: MaverickLe spectacle aérien peut réellement retirer ses plans ambitieux. Pour l’instant, cependant, le film propose des idées intrigantes sur la façon dont il prévoit de respecter les scènes d’action de l’original tout en s’appuyant sur celles-ci pour créer quelque chose de plus palpable que le classique original.

