Les scientifiques découvrent le premier animal qui n’a pas besoin d’oxygène pour vivre!

Arriver à changer la définition de ce que peut être un animal, un nouvel organisme unique est arrivé qui n’a pas besoin d’oxygène pour vivre. Cet organisme multicellulaire vit dans les tissus du saumon et a évolué pour ne pas avoir besoin d’oxygène pour produire de l’énergie. Quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant chez aucun autre animal de la planète Terre.

Stephen Atkinson, le scientifique de découverte et chercheur associé au Département de microbiologie de l’Oregon State University, a déclaré que ce petit corps est la preuve vivante que la simplification évolutive est incroyable et que pour un changement, “moins c’est plus”. “Lorsque nous pensons aux” animaux “, nous imaginons des créatures multicellulaires qui ont besoin d’oxygène pour survivre, contrairement à de nombreux organismes unicellulaires, y compris les protistes et les bactéries”, a-t-il déclaré à CNN. “Dans notre travail, nous avons montré qu’il existe au moins un animal multicellulaire qui ne dispose pas de l’ensemble d’outils génétiques pour utiliser l’oxygène.”

Le nom de cet animal est H. Salminicola, et si nous devenons spécifiques, c’est un Myxozoa Cnidario. Et qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, ça y est … Les Myxozoaires sont une sorte d’animaux parasites microscopiques, pour le dire simplement. Les cnidaires sont un bord d’animaux relativement simples, comme les méduses et les coraux.

Maintenant, la question à un million de dollars: comment cet animal le fait-il vivre sans oxygène? Pour y arriver, et comme nous le dit Atkinson, ce micro-organisme vit à l’intérieur du saumon, dans un environnement où l’oxygène est très rare. Pendant des millions d’années, cet animal s’adaptait pour abandonner complètement son génome mitochondrial. Les mitochondries sont responsables de la conversion des aliments en énergie dans la plupart des organismes.

À partir de là, et pour remplacer la manière courante d’obtenir de l’énergie, il a été possible de s’adapter et de pouvoir “voler les nutriments préparés” directement du saumon au lieu de les produire à partir d’oxygène. “C’est quelque chose d’assez épique pour une si petite créature”, explique Stephen à propos de H. Salminicola.

Un animal fou qui vient nous laisser plus de questions que de réponses. Étant un autre exemple, nous sommes encore loin de comprendre la complexité de la vie. Atkinson et son équipe ne croient pas non plus que cette espèce soit unique. Et sans preuve mais aussi sans doute, ils disent qu’il y en a sûrement beaucoup plus comme lui.