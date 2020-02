Les scientifiques disent que Mars avait des lacs salés et confortables – .

De toutes les planètes que les scientifiques ont étudiées au fil des ans, Mars est celle que nous connaissons le mieux. Nous avons envoyé des orbites, des sondes et des rovers sur la planète rouge, et nous avons rassemblé une quantité incroyable de données sur le monde poussiéreux en cours de route. Malheureusement, la réponse à une question très importante nous échappe toujours: Mars a-t-il déjà eu la vie?

Une nouvelle étude publiée dans Nature Communications ne fait pas de déclaration dans un sens ou dans l’autre, mais elle offre des preuves à l’appui très importantes pour ceux qui s’imaginent que Mars était autrefois la maison de la vie.

Le document est basé sur des lectures prises dans le cratère Gale, qui est une grande dépression sur la surface martienne créée il y a longtemps par un impact massif. Aujourd’hui, c’est un endroit sec et désolé, mais il y a longtemps, il contenait de l’eau et abritait peut-être même un lac martien géant.

Le rover Curiosity, qui a appelé le Gale Crater depuis son arrivée sur la planète rouge il y a plusieurs années, a révélé que l’eau dans le cratère n’était pas seulement salée mais avait un pH relativement confortable. La combinaison d’un monde rocheux, de températures appropriées et d’une eau riche en minéraux semble très bien si vous cherchez des endroits qui auraient pu soutenir la vie, mais prouver que la vie existait, il faudra encore plus de travail.

Les preuves suggérant que la vie existait sur Mars s’accumulent en effet. Les chercheurs savent que l’eau a coulé à la surface et ont même découvert des molécules organiques qui auraient pu être créées par des processus biologiques.

À l’avenir, des missions comme le rover Mars 2020 donneront aux scientifiques une meilleure idée de l’état des surfaces de Mars comme il y a plusieurs millions ou milliards d’années. Finalement, une mission en équipage sur Mars pourrait faire avancer ce domaine de recherche, bien qu’il soit difficile de savoir combien de temps nous attendrons avant que les scientifiques puissent dire si la planète rouge a hébergé la vie.

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS

