Nous parlons souvent de la prochaine réouverture de la phase 2, quand nous devons installer sur nos smartphones une application qui peut suivre et isoler patients coronavirus possibles. Selon les estimations de certains chercheurs, l’application sera distribué à un minimum de 40 millions d’utilisateurs et les données collectées doivent être détruites immédiatement après leur utilisation.

Mais les scientifiques ont également établi huit points qui peuvent réglementer l’utilisation de l’application pour suivre les contacts des cas positifs SarsCoV2. Un groupe d’experts dans le domaine qui rassemble 150 chercheurs en faveur d’une réouverture rapide en sécurité après le verrouillage.

Coronavirus: les scientifiques indiquent les règles d’utilisation de l’application

Selon eux, un gestionnaire de distribution d’applications est nécessaire “Capable de conclure des accords avec des sujets tels qu’Amazon, Apple, Facebook, ce qui garderait l’application active pour des millions d’utilisateurs”, a encouragé à l’utiliser également en accédant à diverses incitations.

Il est alors nécessaire de désigner un responsable du traitement indépendant de la politique et des lobbies, ainsi que d’un gestionnaire de ceux-ci directement sous l’égide du gouvernement. Servira le construction rapide d’une infrastructure de services identifiés dans les centres d’appels et les helpdesks pour traiter les demandes d’informations et les problèmes techniques. Une action préventive nécessaire qui doit s’ajouter à une gestion transparente des données collectées.

L’application doit être imposée “A tous les sujets comme condition pour sortir du verrouillage”, et les scientifiques estiment que son efficacité pourrait être testée à partir d’un minimum de 20 millions d’utilisateurs d’ici juin 2020. Il est également essentiel que les données, qui reconstruit le réseau de rencontres personnelles de chacun des derniers jours, sont ensuite détruits “Dans quelques jours, éviter de nouvelles discriminations de la part d’autres sujets de l’administration publique”.

Enfin, compte tenu de la reprise des voyages internationaux, l’application doit s’interfacer avec le Service national de santé et l’OMS, afin de demander des conseils et des visites médicales, des écouvillons et des tests où que nous soyons dans l’UE.