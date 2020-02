les scientifiques les étudient pour la technologie

Les papillons sont des créatures extrêmement belles et fascinantes et ont toujours été étudiés pour les raisons les plus variées. Mais ce que vous ne saviez probablement pas, c’est que les scientifiques les étudient car il semble que la structure de leurs ailes soit d’une parfaite inspiration pour la création de nouveaux matériaux technologiques très utile d’ici à l’avenir.

Quelle est la particularité des ailes de papillon?

Université Columbia et Harvard collaborent à des recherches qui ont conduit des biologistes et des ingénieurs du projet à découvrir une caractéristique extraordinaire de leurs ailes, qui amène les papillons à survivre à la surchauffe d’une manière extraordinaire. Essentiellement, dans leur fragilité structurelle, ils sont capables de percevoir la chaleur et ont un système de refroidissement très sophistiqué, en raison de la structures nanoscopiques et microscopiques à partir de laquelle ils sont caractérisés.

Les scientifiques qui travaillent sur ce projet tentent de bien comprendre le fonctionnement de ces créatures apparemment si délicates, mais probablement dotées d’une force bien supérieure à ce que nous imaginons. S’ils étaient en mesure de bien comprendre tous les mécanismes, il deviendrait alors possible de tenter de les reproduire sur des matériaux artificiels qui pourrait avoir une multitude d’utilitaires. Ce serait une avancée technologique considérable qui pourrait nous conduire à des résultats vraiment remarquables. L’étude qui a été menée par ces scientifiques a été détaillée publié par Communications Nature ainsi qu’une série de photographies qui montrent spécifiquement comment fonctionnent les microstructures des ailes de papillon. C’est une lecture exigeante mais extrêmement fascinante et je la recommande aux plus curieux. Qui sait qu’ils ne viendront pas à l’avenir drones créés inspiré par cette étude, ou matériaux auto-refroidissants.