Les scientifiques ont peut-être percé un secret cellulaire pour vivre plus longtemps – .

Voulez-vous vivre pour toujours? Eh bien, peut-être pas pour toujours, mais pour longtemps, très longtemps? Un groupe international de scientifiques de plusieurs universités a annoncé une percée passionnante dans l’augmentation de la durée de vie. En fait, leur travail a permis à un organisme de vivre cinq fois plus longtemps que d’habitude. C’est évidemment incroyablement excitant. Le seul problème? Cette «fontaine de jouvence» ne s’applique qu’aux vers.

Les scientifiques impliqués dans l’étude ont travaillé avec une espèce de ver nématode connu sous le nom de C. elegans., Minant ses cellules à la recherche des clés d’une longue vie. Après avoir effectué quelques ajustements spéciaux sur les voies cellulaires des vers, les chercheurs ont pu augmenter leur durée de vie d’environ 500%.

Jouer avec les voies cellulaires des organismes s’est révélé prometteur pour prolonger la durée de vie, mais les résultats de cette recherche sont encore surprenants. Vous voyez, les chercheurs ont en fait combiné deux mutations distinctes qui se sont avérées allonger la vie. L’une des voies modifiées devrait doubler la durée de vie du ver, tandis que l’autre devrait prolonger sa durée de vie d’environ 30%.

Une augmentation de la durée de vie de 130% n’est pas un éternuement, bien sûr, mais les résultats étaient encore meilleurs que ce que les scientifiques auraient pu espérer. Les deux mutations semblent se combiner, avec un effet synergique qui se traduit par une augmentation de la durée de vie d’environ 500%.

C’est une nouvelle vraiment incroyable, mais malheureusement, on ne sait toujours pas exactement pourquoi ces deux réglages cellulaires se sont combinés pour avoir un effet si choquant.

“L’extension synergique est vraiment sauvage”, a déclaré Jarod A Rollins, co-auteur principal, dans un communiqué. “L’effet n’est pas un plus un est égal à deux, c’est un plus un est égal à cinq. Nos résultats démontrent que rien dans la nature n’existe dans le vide; afin de développer les traitements anti-âge les plus efficaces, nous devons considérer les réseaux de longévité plutôt que les voies individuelles. »

Maintenant, avant de rêver d’une pilule qui pourrait vous faire vivre cinq fois plus longtemps, sachez que nous sommes loin d’envisager même la possibilité d’expérimenter de telles choses chez l’homme. Parfois, il vaut la peine d’être un ver.

