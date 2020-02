Les scooters à la chaux reviennent dans la ville natale de Microsoft – .

Scooters à la chaux sur le campus de Microsoft à Redmond, Washington (. Photo / Monica Nickelsburg)

Lime ramène ses scooters électriques verts louables à Redmond, Washington, le 1er mars.

Des scooters à la chaux étaient disponibles dans la ville, où Microsoft a son siège, tout au long de 2019. L’entreprise de mobilité les a retirés des rues pendant les mois d’hiver.

Le service semble être un succès auprès des navetteurs; Selon Lime, plus de 60% des trajets en scooter Redmond en 2019 impliquaient une connexion vers ou depuis le travail. Les scooters sont souvent repérés sur le campus de Microsoft.

Lime lance de nouveaux services d’abonnement à Redmond, y compris Group Ride, qui permet aux voyageurs d’acheter des trajets en vrac et un LimePass hebdomadaire. Sans abonnement, il en coûte 1 $ pour débloquer un scooter Lime et 36 cents par minute de trajet.