Les secrets de la famille Dollhouse se déversent enfin

Ce qui a commencé avec une fille nommée Alice et son jouet magique s’est transformé en un récit épique de malice et de vengeance La famille Dollhouse de DC House Hill Comics. Et alors que la série arrive à la sortie du numéro 5 de 6, Alice n’a d’autre choix que de plonger dans le passé sanglant et horrible de la maison de poupée titulaire … afin de la tuer.

L’histoire d’horreur de Mike Carey, Peter Gross et Vince Locke n’a pris de l’ampleur que depuis le début, faisant tourner les fils de l’horreur du vieux monde un siècle dans le passé de plus en plus étroitement à la vie d’Alice d’aujourd’hui. À ce point, les lecteurs ont vu les principaux battements de l’intrigue expliqués: une force démoniaque nommée Cloax a projeté un morceau d’elle-même dans le monde, créant à la fois la maison de poupée elle-même et les descendants avec lesquels la remplir. Alice était assez forte pour nier la tentation du démon lorsqu’elle était enfant, et encore plus déterminée à défendre sa position une fois que sa propre fille Una est venue au monde. Mais dans notre aperçu exclusif de The Dollhouse Family # 5, la dernière tournure tragique oblige Alice à enfin entrer dans la maison de son ennemi. Mais pour entrer dans un plan, elle est sur le point d’apprendre tout ce que les lecteurs ont déjà sur l’histoire de la maison de poupée – ainsi que quelques nouveaux secrets.

Dans les numéros précédents, la voix désincarnée (angélique?) Du narrateur du livre avait suivi le schéma du démon jusqu’à sa première génération, autrement connue sous le nom de Cordwainer. Les lecteurs pouvaient deviner comment le point de départ du marché du démon avait été piégé à l’intérieur de la maison de poupée pendant un siècle, jusqu’à rencontrer la fille d’Alice, Una. Et bien que Cordwainer n’ait pas été le seul à avoir incité Una à offrir sa propre âme comme appât pour enfin aider Cloax à obtenir ce qu’il recherche, son histoire est celle qu’Alice doit maintenant apprendre. Parce que c’est aussi l’histoire de la naissance de l’enfant du démon.

Et à en juger par l’art de couverture de Jessica Dalva – représentant la femme de chambre qui a découvert la ponte du démon dans ce qui semble être ce moment même – cette histoire va devenir beaucoup plus horrible avant d’avoir l’espoir de s’améliorer. Consultez les pages d’aperçu ci-dessous:

Les fans doivent se poser quelques questions après avoir lu ces pages, qui montrent apparemment comment Cloax – via la maison de poupée – a convaincu sa “ famille ” d’entrer pour l’éternité. En termes non équivoques, travailler son mal pour rendre leur vie froide, tragique, solitaire et insatisfaite … afin qu’elle puisse leur arriver quand tout semble perdu, offrant tout ce qu’ils ont manqué. Tout ce qu’ils ont à faire est de signer le reste de leurs jours. Mais que veut-elle à Alice? Et pourquoi le même chat noir est-il visible près de chacune des victimes de la maison de poupée? Le même chat noir qui a été montré sifflant aux occupants de la maison de poupée pour donner un avertissement à Alice, en fait. La bonne nouvelle est que nous n’aurons pas besoin d’attendre longtemps pour le découvrir. En attendant, retrouvez les détails complets de la sollicitation et le synopsis du tracé ci-dessous:

THE DOLLHOUSE FAMILY # 5 (OF 6) Date de sortie: 11 mars 2020 Écrit par: MR CareyArt par: Peter Gross, Vince LockeCover Art par: Jessica DalvaVariant Couverture par: Jay AnacletoLa Dollhouse a emporté un autre morceau de l’âme d’Alice … mais cette fois, elle ne s’enfuit pas. Cette fois, elle va découvrir le secret de la terrible naissance de la Maison … et utiliser cette connaissance pour la détruire une fois pour toutes!

La famille Dollhouse # 5 sera disponible dans votre librairie de bandes dessinées locale le 11 mars 2020.

