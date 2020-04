les secrets pour créer un téléphone appareil photo de qualité

la société OPPOexiste depuis un certain temps bien qualifié sur le marché des smartphones. Parmi ses principales caractéristiques, comme le reconnaît l’entreprise elle-même, les qualités du caméras de sa production. Sans surprise, le slogan utilisé il y a longtemps était juste téléphone appareil photo. Pour maintenir la même qualification dans le temps, il est nécessaire de faire un effort constant pour rester à jour sur la façon de maintenir la qualité des appareils, en l’augmentant de plus en plus.

L’engagement qualitatif d’Oppo dans le secteur des smartphones et de la photographie

Partir de l’attention à l’écran, qui dans OPPO Find X2 Pro, qui en possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 3K QHD +, une étude minutieuse des couleurs, toutes qualités qui tirent le meilleur parti des vidéos et des images. Ce que l’entreprise fait, lors de la fabrication de ses produits, est un pas en arrière pour mieux observer quels sont les défauts et les lacunes possibles de ce qui a déjà été mis sur le marché, puis la proposer à nouveau améliorée, en essayant de combler les lacunes. Sans surprise, par rapport au passé, ils ont sensibilité photographique améliorée de plus de 50%, capacité FullWell, et augmenté la capacité de mise au point, permettant à la vidéo et à la photographie d’un appareil Oppo d’atteindre une qualité professionnelle.

la Module 48MP de son appareil photo a été développé en collaboration avec Sony, et se caractérise par une taille assez grande (1 / 1,4 pouces), qui entraîne à l’une des plus grandes tailles de pixels parmi tous les téléphones qui ont un appareil photo 48MP, il en fait l’un des meilleurs smartphones de performance photographique sur le marché. Malgré cela, OPPO a continué de travailler même sur la taille des lentilles pour être en mesure d’équilibrer les performances et la taille.

Entre autres choses, la société chinoise a développé un système à trois microphones, ce qui augmente encore la qualité est le niveau audio / vidéo de ses appareils. Le troisième microphone a été placé sous la caméra, afin que vous puissiez à peine le voir et qu’il ne perturbe en aucune façon l’esthétique de l’appareil. En d’autres termes, OPPO démontre un engagement très sérieux pour l’amélioration, ce qui apportera sans aucun doute des appareils toujours plus sophistiqués sur le marché à l’avenir.