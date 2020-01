Les seigneurs de Salem de Rob Zombie ont réduit le rôle de Sid Haig

Sid Haig et Rob Zombie sont des collaborateurs de longue date qui ont travaillé ensemble avec succès sur plusieurs projets; Haig devait être un joueur vedette dans Les seigneurs de Salem, mais a fini par réduire considérablement son rôle dans le produit final.

Le conte de sorcellerie de 2012 de Zombie, The Lords of Salem, est parfois considéré comme l’un des films les plus uniques et sous-estimés du réalisateur. Il diffère fortement de ses autres œuvres, House of 1000 Corpses et The Devil’s Rejects, et a été sa tentative de revenir dans le groove créatif après ses remakes d’Halloween en 2007 et 2009. Blumhouse Productions a été la force motrice du projet, qui a accordé à Zombie la liberté créative et l’autonomie, quelque chose qu’il prétendait manquer après Halloween, et lui a permis d’embrasser à nouveau son style d’artiste.

En relation: Pourquoi Rob Zombie a presque cessé de faire des films d’horreur

Cependant, des limites importantes avec son calendrier de tournage ont forcé la main de Zombie et l’ont obligé à prendre des décisions difficiles avec ce qui pourrait être fait dans ce laps de temps. De façon réaliste, des coupures devaient être faites, et certaines de ces coupures impliquaient des personnages majeurs – et des acteurs – qui avaient déjà été castés.

Sid Haig, qui est devenu aimé des fans de Rob Zombie pour son rôle de capitaine Spaulding dans House of 1000 Corpses et The Devil’s Rejects, a été initialement interprété comme Dean Magnus aux côtés de Michael Berryman (The Hills Have Eyes). Virgil et Dean Magnus étaient censés travailler aux côtés du révérend Hawthorne (Andrew Prine) pour l’aider à capturer et à brûler les sorcières pendant les essais de sorcières de Salem. Cela a mis en place le mauvais sang continu entre Morgan (Meg Foster) et Hawthorne, et expliquerait mieux pourquoi elle est retournée chercher sa descendante, Heidi (Sheri Moon Zombie). Haig et Berryman sont apparus brièvement en un clin d’œil et vous allez le manquer lors d’une scène de flashback où Hawthorne et les frères brûlent des sorcières.

Dans une interview avec Bloody Disgusting, Zombie a déclaré que les personnages de Haig, Berryman et Prine étaient censés être étoffés beaucoup plus et que leur inclusion aurait expliqué un lien plus profond avec les personnages modernes. Il a également déclaré qu’une grande partie de ce qui avait été coupé de son script incluait des flashbacks plus approfondis lors des Salem Witch Trials. Dans l’état actuel des choses, Zombie et son équipe n’ont eu l’occasion de tourner à Salem que pendant trois jours, et ont eu beaucoup d’autres problèmes pendant la production qui ont entraîné des retards importants. D’autres acteurs, comme Barbara Crampton, ont reçu le même traitement avec des rôles diminués qui étaient le résultat direct de la nécessité pour Zombie de faire les coupes nécessaires – bien que certainement difficiles – pour le temps.

Plus tard, une romanisation de Les seigneurs de Salem a été publié qui comprenait une grande partie de ce que Zombie a retiré de son script et de la coupe finale du film. Beaucoup ont dit que ce roman interconnecté rachète le film et corrige une grande partie des erreurs de continuité et d’histoire qui ont découlé des coupures qui ont été faites. Chose intéressante, Haig a été largement présenté dans le marketing au début du moment où il a été annoncé qu’il rejoindrait le casting du film, et des photos de lui dans le personnage ont été publiées malgré le fait que la scène ne soit qu’une très petite partie du film.

Suivant: Les films de Rob Zombie classés, du pire au meilleur