Les sénateurs américains demandent à Apple à quel point leur application COVID-19 est privée, nous l’avons donc testée

La semaine dernière, Apple a lancé son site Web et son application de dépistage COVID-19 conviviaux et utiles. Même si la société a expliqué publiquement qu’elle ne collectait pas de réponses, quatre sénateurs américains ont demandé à Tim Cook plus de détails sur la politique de confidentialité de l’application. Voici ce que nous avons trouvé dans notre analyse de l’application.

Apple met en évidence la politique de confidentialité de son application et de son site Web COVID-19 sur les pages principales de chacun:

Apple ne recueille pas vos réponses à partir de l’outil de filtrage. Pour aider à améliorer le site, Apple recueille des informations sur la façon dont vous l’utilisez. Les informations collectées ne vous identifieront pas personnellement.

Rapporté par Bloomberg, même ainsi, quatre sénateurs américains ont demandé à Tim Cook plus de détails:

Les sénateurs Bob Menendez, Kamala Harris, Cory Booker et Richard Blumenthal ont envoyé vendredi à la société une lettre exprimant leur inquiétude «pour la sûreté et la sécurité des données de santé privées des Américains». Ils veulent connaître les pratiques de partage des données et les garanties, et si l’application est conforme à la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d’assurance maladie (HIPAA). Les sénateurs recherchent également des informations sur les accords d’Apple avec les gouvernements fédéral ou étatiques pour le développement de l’application, selon la lettre, dont Bloomberg a obtenu une copie.

Nous avons analysé l’application ici sur . et vérifié qu’elle ne renvoyait en effet aucune donnée à Apple ou à des tiers, conformément aux instructions d’Apple. Le seul réseau qu’il inclut est utilisé pour télécharger des images.

Pour découvrir comment utiliser l’application ou le site Web de filtrage COVID-19 d’Apple, consultez notre didacticiel ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: